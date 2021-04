Sonora: El Gobierno de Ricardo Bours será incluyente; todos estarán representados

Empalme, Sonora.- Patricia Hermosillo tiene una hija de seis años con Síndrome de Down, ella fue a conocer a Ricardo Bours para preguntarle qué ideas trae para apoyar a las y los niños con discapacidad en Sonora.

En reunión con vecinos de la colonia Moderna, el candidato a gobernador de Sonora le responde que en el equipo participan varias personas con discapacidad, entre ellas Olga, quien ha perdido la vista.

Olga Guerrero, 'Mi guerrera', como él la llama, "será los ojos de quienes no ven, los oídos de quienes no escuchan, la voz de quien no habla, las piernas de quien no camina".

Necesitamos que una persona con discapacidad llegue al Congreso y que exija que las leyes que hay para atenderles se cumplan y que le asignen partidas presupuestales", señaló.

Indicó que todos los sonorenses estarán representados en la toma de decisiones, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad.

A la empalmense le pareció positiva la iniciativa del abanderado de Movimiento Ciudadano: "yo lo único que quiero es que mi niña sea independiente, que a las personas con discapacidad les enseñen a trabajar, a valerse por sí mismas", reiteró.

Entre las solicitudes que los habitantes de la zona hicieron incluyeron el apoyo al deporte, mejorar los servicios públicos y poder sentirse seguros en su municipio.

Bours Castelo también recorrió el centro de la ciudad ferrocarrilera y conversó con comerciantes, quienes expresaron la inquietud de reactivar la economía en la zona.

Fuente: Staff