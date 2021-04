“Hay más prioridades en Cajeme”: Empresarios sobre remodelación del estadio Tomás Oroz Gaytán

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que comenzara la remodelación del Estadio Tomás Oroz Gaytán (TOG) para convertirlo en una Escuela Nacional de Béisbol hace una semana atrás, líderes del sector empresarial en Ciudad Obregón aseguraron que existen necesidades más prioritarias qué resolver en Cajeme.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la nueva escuela contará con dormitorios y centros convencionales, entre otros aspectos. Además se prevé que la obra sea concretada en un periodo de 180 días. A pesar de que el sector empresarial celebró que las licitaciones cayeran en manos de una empresa del estado, aseguraron que con los casi más de 87 millones de pesos que se estiman para el proyecto se podrían haber atendido necesidades mayores.

“El béisbol no salva a nadie de la delincuencia”

Julio César Pablos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Cajeme, expresó que el lado positivo del proyecto es que con una empresa local al frente de la obra se generará derrama económica en el municipio. Sin embargo, reconoció que “una escuelita de béisbol no salvará a nadie de la delincuencia”.

Seguimos trabajando en equipo con la @SEDATU_mx , el Secretario @MeyerFalcon presidió una reunión concertada por parte de su servidor, con el fin de hacer la revisión de temas. pic.twitter.com/DyZQYreiXe — Sergio Pablo Mariscal Alvarado (@SergioPMariscal) April 15, 2021

Hay otras cosas más importantes qué hacer, no sabemos cuánta infraestructura hidráulica podría rescatarse con este monto de dinero o cuántos espacios públicos. Hay una serie de cosas más prioritarias sin duda”. Acorde a su declaración, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas Empresarias (Ammje), Elisa Morales, explicó que como este es un recurso que viene etiquetado para la remodelación del Tomás Oroz Gaytán, significa que no puede usarse libremente para otras cosas. “Si no lo aprovechamos se va a otros estados, pero claro que hay cosas que deberían atenderse primero”.

Actualmente está en remodelación.

Foto: Luis Solano/Tribuna

La líder empresarial invitó a las autoridades municipales a gestionar incansablemente recursos ante la Federación que puedan utilizarse en asuntos prioritarios y urgentes para los cajemenses. “Está el tema del drenaje, el estado de las calles, la inseguridad, alumbrado y un sinfín más de cosas”, expresó.

¿Y la salud?

Por su parte, Ivonne Llamas, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), recordó que el tema de la salud de los ciudadanos es una de las prioridades más grandes en el municipio. “La remodelación del estadio es parte importante pero se debería de priorizar por resolver necesidades básicas como el tema de la salud; instalaciones, medicamentos y necesidades del personal que con la pandemia está luchando hombro a hombro. Se necesitan acciones inmediatas que sean detonantes de bienestar social”, urgió.

“¿Por qué no reforzar la seguridad?”

Por último, Jesús Manuel Ruiz Zárate, asesor legal del Frente Unido Profesional A.C. (Fupac), mencionó que otras de las prioridades de Ciudad Obregón debe ser reforzar con armamento, patrullas y sobre todo elementos de Seguridad Pública. “Considero que es importante este tipo de proyectos, pero en este momento le deberían dar más prioridad a la Seguridad Pública, a los elementos de la corporación.

Con ese dinero se podrían contratar muchísimos elementos, ya que en este momento estamos trabajando solamente con el 50 por ciento del total que se requiere, pues somos solamente 700 integrantes. Con tan solo una parte de ese monto total que se destinara a la causa sería ganancia”, finalizó.