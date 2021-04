Ciudad Obregón: Comercios bajan la guardia, se olvidan del gel y el tapete sanitizante

Ciudad Obregón, Sonora.- Mientras que algunos negocios de Cajeme cumplen con la mayor parte de los protocolos de prevención como lo son la aplicación de gel antibacterial, la toma de temperatura y la colocación de un tapete sanitizante en la entrada del local, algunos otros han bajado la guardia, a pesar del incremento de contagios por Covid-19.

Tan solo durante el 18 de abril del presente año Cajeme registró 22 casos positivos del virus, pasando a color naranja en el Mapa Sonora Anticipa por el incremento exponencial de contagios. Sin embargo, aún en este escenario son muchos los negocios que no siguen correctamente las recomendaciones de sanidad, pues algunos no cuentan siquiera con tapetes sanitizantes en sus entradas y otros no los usan correctamente.

Ivonne Llamas, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Cajeme, recordó que es de suma importancia que los negocios “no bajen la guardia”, siguiendo estrictamente con cada una de las medidas de prevención para evitar así mayores contagios de Covid-19 en el municipio.

El tapete sanitizante está totalmente seco.

Foto: Saúl Jacobo/Tribuna

Les recordamos a los comerciantes y a los ciudadanos sobre la importancia de cumplir con estas medidas, como lo son la aplicación de la gel antibacterial, la sana distancia y la toma de temperatura”, expresó.

Por su parte, Francisco Mendoza, coordinador de Protección Civil, aseguró que en los últimos días se han tenido reportes sobre esta situación por parte de la ciudadanía, mismos que han sido atendidos en tiempo y forma. Del mismo modo, el invitó a los cajemenses a denunciar al 911.