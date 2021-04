Guaymas y Empalme usan contralorías para tapar 'anomalías' y persecución política

Guaymas, Sonora.- Desde el inicio de ambas administraciones, tanto en Guaymas como Empalme, Contraloría Municipal se encuentra en la mira debido a que se utiliza para ‘tapar’ anomalías y fines políticos, aseguran ciudadanos y activistas de la región.

En el Puerto son más de 15 denuncias interpuestas por regidores y ciudadanos y en ninguna ha existido alguna separación del cargo, mientras que en la vecina ciudad rielera es usada para encarcelar a sus opositores.

IMPUNIDAD

Ernesto Uribe Corona, regidor independiente, expuso que el primer engaño e incumplimiento de esta administración fue que nunca se creó la ‘contraloría ciudadana’ como prometieron.

El actual contralor, sabemos perfectamente que no es nada ciudadano, aunque la alcaldesa diga que es ciudadano, porque no pertenece a ningún partido político, eso no es ser ciudadano, venía de un puesto de ser el coordinador de jueces calificadores”, expuso.