La 'moda basura' es un factor de riesgo para el medio ambiente del planeta

Ciudad Obregón.- La contaminación está a la orden del día, y no se trata solo de tirar basura y desechar químicos en el agua, de hecho, uno de los más grandes enemigos del planeta es tendencia: la moda rápida.

Este 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, y como parte de una gran campaña de concientización, expertos en todo el mundo ofrecen paneles, conferencias y talleres para hablar de los problemas que azotan al medio ambiente, en Sonora no hay excepción.



El día de ayer la bióloga Rosario Mares Gracia ofreció en el Centro Cultural Yo’o Joara la conferencia ‘Cómo afecta la moda rápida al planeta’, en la cual señaló como “moda basura” a este proceso de fabricación en masa que carece de calidad. En una entrevista con TRIBUNA, la Licenciada en Biología desarrolla el concepto.

¿Qué es la moda rápida?

Se le conoce como “moda rápida” a prendas vendidas a precios accesibles permitiendo estar al alcance del consumidor y así comprar mas en un periodo de tiempo corto la cual esta impulsada por micro temporadas (prendas que están de moda por un corto tiempo) impuesta por la industria de la moda.

¿Dónde y por qué se produce?

Bangladesh es uno de los países mas importantes en cuanto industria textil, por lo tanto da empleo a mas de 161 millones de personas, la moda rápida se produce por que se genera una gran demanda por parte del consumidor al ser tan accesible en precios y al ser prendas que están en el pico mas alto de tendencias, o sea la producen por que genera grandes cantidades de dinero.

¿Cómo afecta al planeta?

El lado oscuro de la moda rápida son los estragos que genera en el medio ambiente, ya que esta industria es responsable del 10% de las emisiones de gases tóxicos globales, del 20% de producción de aguas residuales a nivel global además de que el 30% de los desechos de plástico en los océanos proviene de esta actividad lucrativa, según la revista para la divulgación de la ciencia de la UNAM.

¿Cuáles son las alternativas?

Las alternativas que tenemos a nuestro alcance son bastantes, nosotros podemos apoyar la moda lenta o la moda sustentables de las siguientes maneras: Comprar ropa de segunda mano,

incursionar en actividades de intercambio (Trueque) de prendas, vestidos, blusas y zapatos, comprar en bazares, crear tu propia ropa, hacerle modificaciones a ciertas prendas y crear nuevos estilos partir de una prenda que ya se tenia y por último, informarse sobre tiendas que distribuyan moda sustentables.

¿Qué impide el surgimiento de la moda sustentable?

Los impedimentos para el crecimiento de la moda sustentables es la mano de obra barata que ofrecen los países de Asia del Sur esto hace que las marcas busquen producir sus prendas en estos sitios. Gracias a esto es que pueden vender a un costo accesible y seguir manteniendo un margen de ganancias muy alto.

¿Es verdad que la moda sustentable carece de calidad?

No hablemos de calidad por que en la mayoría de las ocasiones (marcas de moda rápida) no existe, es ropa fabricada a un ritmo acelerado con pocas normas de calidad están hechas para satisfacer al consumidor por una micro temporada su vida útil es de máximo unos 2 meses, la mora rápida es cantidad no calidad.