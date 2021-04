Porteños inconformes se 'alzan' y la quema de basura la hacen ley

Guaymas, Sonora.- Ante la problemática que se mantiene en el Puerto debido a la falta de recolección de basura, ciudadanos han optado por quemar la basura, alternativa poco amigable al medio ambiente, ya que los efectos que estos generan en la salud pueden ser graves, por lo que las autoridades encienden ‘focos rojos’ ante la situación.

De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Bomberos de Guaymas, durante marzo se atendieron 110 servicios por quema de basura y maleza, siendo los sectores que más quejas han presentado en las últimas semanas son Caliche, Antena, San Vicente, 23 de Marzo, Las Palmas, Sahuaripa, Guaymas Norte, Fovissste, entre otras más.



En ese sentido, Miguel Ángel Campos, subcomandante de la corporación de Bomberos de Guaymas, indicó:

Esto no es de ahorita, sino desde hace años, porque el problema persiste de la falta de recolección y el número en servicios se incrementa si no pasan por ella a tiempo. A la gente se le hace fácil quemar y esto se les sale de control porque no toman las medidas preventivas como tener una cubeta con agua cerca".