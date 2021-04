Ricardo Bours asegura que su prioridad será llevar salud a las comunidades rurales de Sonora

Huatabampo, Sonora.- En reunión el día de ayer martes con vecinos del sur de Sonora, Ricardo Bours habló con habitante del ejido Melchor Ocampo y aseguró que en su gobierno habrá servicios médicos para las comunidades rurales.

"Necesitamos un centro médico porque de aquí a que traslademos a nuestros enfermos a Navojoa muchas veces es muy tarde, ya pasé por una situación similar", dijo entre lágrimas una mujer.

El candidato a gobernador de Sonora escuchó las inquietudes de los ejidatarios entre las que destacaron: apoyo a deportistas y rehabilitación de unidades deportivas, apoyos a pescadores de la zona y servicio de agua potable.

No solo eso, el servicio es muy malo. Alguien va a atenderse y hace fila para que lo atiendan y luego no hay medicamento, pierde tiempo y no se presentan a la segunda consulta porque saben que van a ir dioquis", añadió.