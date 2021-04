Basura en playas, un problema de cada fin de semana en Guaymas

Guaymas, Sonora.- A pesar de las consecuencias ambientales que significa el uso de plásticos para los diversos ecosistemas de la región, activistas y ciudadanos cada fin de semana mantienen jornadas de limpieza ya que son en las playas donde se concentra la mayor parte de la basura que turistas dejan ante su visita.

Es hasta un 40 por ciento la presencia de basura que aumenta durante los fines de semana en playas de la región.



Antonio Contreras, prestador de servicios y ciudadano en el Puerto, manifestó que en el marco del Día de la Tierra que hay que predicar con el ejemplo, ya que es el único legado que se les puede dejar a la familia, donde es importante cuidar el medio ambiente en todos los sentidos.

Poco a poco se va notando un cambio en las playas del municipio, pues desde hace casi 8 años no se había visto al menos San Carlos tan limpio, todavía hay basura, pero la ciudadanía va creando cultura de no dejar sus desperdicios tirados en las playas".



Asimismo, relató que muchas empresas adoptaron diversas zonas, se pusieron botes de basura, por lo que se cree que como las áreas ya están más limpias, la ciudadanía no contaminada, pero todavía hay trabajo por hacer, especialmente después de los fines de semana.



Esto pudiera ser hasta algo psicológico, al ver limpio pues no se ensucia, pero es importante que las personas se lleven su basura, pues no se trata de regañar al turismo, si no de culturizar, como todo".