Claudia Pavlovich plantea priorizar vacuna anti Covid-19 a adultos mayores y personal de Salud

Hermosillo, Sonora.- Priorizar la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra Covid-19 en adultos mayores de 60 años de edad y la vacunación de todo el personal de salud público y privado en el estado, fueron las principales solicitudes expresadas por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ante funcionarios del gobierno federal, en donde se reafirmó que en el mes de mayo iniciará la aplicación del biológico al personal educativo.

Al encabezar, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la reunión virtual en la que participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, gobernadores de los estados y funcionarios federales, la mandataria estatal manifestó su preocupación porque se garantice la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra coronavirus a la totalidad de adultos mayores de 60 años.

Es muy importante que lleguen las segundas dosis para adultos mayores, en la gran mayoría de nuestros municipios pequeños que fueron los primeros que empezaron acá en Sonora, la segunda dosis no ha llegado y ya ha transcurrido bastante tiempo, ésta es una petición que hacemos porque si ya se dio la primera dosis, no queremos que esto eche a perder y que en los adultos mayores que ya recibieron su primera dosis, ya la segunda no sea tan eficaz", apuntó.