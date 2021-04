Guaymas: Porteños inconformes se 'alzan' y la quema de basura la hacen ley

Guaymas, Sonora.- Ante la problemática que se mantiene en el Puerto debido a la falta de recolección de basura, ciudadanos han optado por quemar la basura, alternativa poco amigable al medio ambiente, ya que los efectos que estos generan en la salud pueden ser graves, por lo que las autoridades encienden ‘focos rojos’ ante la situación.

De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Bomberos de Guaymas, durante marzo se atendieron 110 servicios por quema de basura y maleza, siendo los sectores que más quejas han presentado en las últimas semanas son Caliche, Antena, San Vicente, 23 de Marzo, Las Palmas, Sahuaripa, Guaymas Norte, Fovissste, entre otras más.

La información

En ese sentido, Miguel Ángel Campos, subcomandante de la corporación de Bomberos de Guaymas, indicó “esto no es de ahorita, sino desde hace años, porque el problema persiste de la falta de recolección y el número en servicios se incrementa si no pasan por ella a tiempo. A la gente se le hace fácil quemar y esto se les sale de control porque no toman las medidas preventivas como tener una cubeta con agua cerca.” A lo que añadió, “el humo puede llegar a ser muy tóxico, ese tipo de incendio es uno de los más peligrosos que puede haber, pero la mayoría de la gente se lo toma a la ligera”.

Concientización

Al respecto, Edson López Torres, titular de la Dirección de Ecología en la ‘Ciudad Jardín’, señaló que se está trabajando en la concienciación de la ciudadanía dado el daño que representa la quema de residuos al generar problemas en la salud, además del conflicto entre vecinos.

Es muy difícil tratar con algunas personas porque las costumbres las hacemos leyes y la gente ya lo hace parte de su día a día, pero poco a poco la gente va adoptando otros patrones”.

Paciencia

En tanto, el regidor Juan Antonio Pintor, presidente de la Comisión de Servicios Públicos en el Puerto, refirió que “no estoy de acuerdo con la quema de basura porque contamina el aire, pero se debe tener paciencia. Ya hablé con los representantes de la empresa recolectora y según ellos con 6 unidades circulando que se estabilizarán para cumplir con las rotaciones dos veces por semana por colonia. A ellos les conviene cerrar bien su contrato, ya que esta concesión se termina en diciembre de este año”.

Actualmente, el Ayuntamiento paga alrededor de 2 millones 200 mil pesos mensuales a la recolectora, pero los guaymenses aseguran que no cumple bien con el servicio al ser nulo o deficiente.