"Por favor aléjense de las drogas": Cándido Tarango revictimiza a ciclista asesinado en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los hechos violentos en Cajeme no cesan, y con cada asesinato registrado, el miedo, incertidumbre y dolor de la sociedad crece, y este sentimiento se magnifica en la población cuando se trata de un daño colateral, de un joven a quien de tajo le arrebataron su futuro, dejando una familia dolida y miles de sueños y planes tirados.

Tal es el caso de Isaac Salomón de solo 25 años de edad, quien este miércoles 21 de abril, fue asesinado en el cruce de las calles Coahuila y 6 de abril, donde circulaba en su bicicleta y fuera alcanzado por las balas de un ataque armado que se registró cerca de las 19:00 horas, convirtiéndose para las autoridades en una estadística más, pero no para la sociedad que han demostrado a través de redes sociales su repudio a este hecho violento.

A pesar de ser una víctima colateral, Cándido Tarango, titular de Seguridad Pública Municipal, revictimizó a Isaac:

Así mismo el presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal, quien en reiteradas ocasiones ha declarado que la violencia en Cajeme, va a la baja, se sumó a los mensajes de apoyo a través de redes sociales al publicar en su cuenta de Twitter.

Compañeros de Isaac indicaron que él era una persona alegre, un deportista distinguido en Cajeme, representando con orgullo al municipio en competencias de ciclismo nacional, una persona con muchos planes, que recién comenzaba a ejercer su carrera como licenciado en Negocios Internacionales.

Daniel Hernández Mariscal, presidente de la Liga Municipal de Ciclismo en Cajeme, expresó que una verdadera pena este tipo de hechos violentos.

El dirigente añadió que como liga se suman al sentir de la familia, amigos y ciudadanía que ha demostrado empatía por lo sucedido y ha rechazado la violencia que se vive en Cajeme.

No quisiéramos que existieran estos hechos, le tocó a uno de nosotros, que no la ‘debía ni la temía’, pero así pasó”.

Este nuevo hecho violento, ha repercutido en la ciudadanía cajemense que ha sumado mensajes de apoyo a la familia del joven y desaprobando las acciones realizadas por Seguridad Pública en el tema del combate a la violencia, con mensajes como:

Aquí solo se sobrevive , cómo es posible que los parques estén vacíos por el miedo a que tu hijo sea víctima de un daño colateral como le pasó a este joven. La impotencia de que te diga, mami: no quiero ir mas a jugar al parque porque mire a unos hombres armados en motos, no no. Esto no puede ser posible, ya no se puede pedir justicia por que eso jamás sucederá, solo pedir descanso y pronta resignación a las familias lastimadas, enlutadas por tanta maldad”.