Ricardo Bours, arriba en las encuestas rumbo a la gubernatura del estado de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Una reciente encuesta muestran el avance de Ricardo Bours Castelo y lo posiciona en segundo lugar de las preferencias electorales para gobernar Sonora.

La senadora con licencia, Verónica Delgadillo, llegó a Hermosillo para dar a conocer las estadísticas que reflejan las opiniones de la ciudadanía en cuanto a sus preferencias electorales para el próximo 6 de junio.

Entre los datos que informó, sobresale que Ricardo Bours, candidato por Movimiento Ciudadano, se encuentra ya con 19.86 por ciento de las preferencias de los electores, mientras que Ernesto Gándara, candidato de la alianza PRIAN, cuenta con 18.70, quedando ya en tercer sitio.

Igualmente, 72 por ciento de los sonorenses no aprueba la alianza entre el PRI-PAN y PRD, y, un 66.68 por ciento dicen que no votaría por un candidato de esta alianza.

En cuanto al candidato de Morena, Alfonso Durazo, un 71.5 por ciento de los sonorenses señala que no votarían por quien fue el responsable de la seguridad pública y falló en su cargo.

"La gente sabe que en Ricardo Bours encuentra a la persona que mejor los representa, que mejor puede generar riqueza para el estado, que no le interesa robar y a la persona que no le va a temblar la mano para atender los problemas de inseguridad porque no está coludido con el narcotráfico", añadió Verónica Delgadillo.

Ricardo Bours Castelo, por su parte señaló que "la gente de Sonora no tiene por que decidirse por entre el malo o el peor, aquí está el bueno. Aquí hay gente buena que tiene visión y que no tiene compromisos políticos con nadie, más que con la ciudadanía".

Agregó que los Gobiernos de Morena han fallado a los ciudadanos de distintos municipios como: Hermosillo, Nogales, Caborca, Navojoa, Empalme y Guaymas.

"Los ciudadanos que desconfían de Morena y de la alianza del PRI, PAN y PRD van a recaer acá esos votos, vamos a ser el receptor de esa gran cantidad de sonorenses que están inconformes y no confían".

"Con el voto de los sonorenses vamos a sacar a esos cobardes que se esconden bajo el poder para que la ciudadanía retome el poder que le ha sido negado y que seamos nosotros el conducto de empoderar nuevamente en la ciudadanía", puntualizó.

