“Sin miedo”: Abel Murrieta pretende entrarle de “lleno” al tema de seguridad en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el arranque de campaña del exprocurador de justicia de Sonora, y ahora candidato para la alcaldía de Cajeme por partido Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta Gutiérrez, habló sobre el tema de la seguridad en el municipio, explicando que para contrarrestar la inseguridad se debe de “entrarle” en serio, sin miedo y con experiencia.

“Nuestra ciudad es un ejemplo de lo mal que se puede estar, tenemos que retomar el rumbo, me siento frustrado recordar que cuando mis padres llegaron aquí, era otro Cajeme, y ellos a pesar de las necesidades lograron hacer su vida, y ahora como generación, como sociedad, me duele, la gente inocente que ahora son víctimas colaterales”, compartió.

Murrieta Gutiérrez, añadió que es lamentable que no exista alguna autoridad que se haga responsable de la situación que se vive en el municipio. “Salen a decir, ‘lo siento mucho’, no debiste a salir a decir eso, debiste de haber hecho algo antes. ¿Por qué no se hizo algo antes?”.

Ante el cuestionamiento de la constante respuesta de las autoridades locales de que los homicidios son responsabilidad de la Federación, el candidato, explicó que lo primero que se debe de hacer es responder con la verdad, aclarando que los homicidios son un tema del fuero común, argumentando que la prevención constitucionalmente, no especifica qué delitos, así mismo detalló que la flagrancia involucra a todos los policías de todos los niveles.

El candidato estuvo acompañado de su planilla.

Foto: Luis Solano/ Tribuna

“Yo ya sé lo que es tomar decisiones en materia de seguridad, ya se lo que es operar policías, presupuestos, las acciones que se deben de realizar, los policías me conocen y la gente de la procuraduría también, saben que hago las cosas en serio, que no nos prometieron hace tres años que se iba a acabar la inseguridad y yo ya no aguanto más, yo doy la cara por Cajeme, finalizó.