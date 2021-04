“Tu necesidad será mi prioridad”: afirma Orlando ‘Siri’ Salido candidato a la alcaldía de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- A las 7:00 de la mañana el candidato del Partido del Trabajo (PT), Orlando ‘Siri’ Salido, arrancó su campaña en la Laguna del Náinari. Mencionó que él es un más de los que han venido desde abajo “picando piedra para buscar una oportunidad”. En rueda de prensa prometió trabajar en equipo para sacar a Cajeme adelante, “es lo que otros que estudiaron en Harvard no lo han hecho”.

El también boxeador mundial aseguró que está listo para ganar pues aunque sea una competencia “difícil” sí se ve entre los cinco principales candidatos que apuntan para ganar, “tengo el cariño de todo Cajeme y sabe que vengo a hacer cosas bien para ellos”. Recordó que durante su trabajo como diputado estatal realizó varias gestiones para Cajeme como la rehabilitación de la cancha de Cócorit y pavimentación de varias calles.

Al momento @siri_salido inicia su campaña en la Laguna del Náinari para buscar la alcaldía municipal de #Cajeme. El candidato del PT comparte un mensaje con la comunidad para buscar el voto. #Elecciones2021 pic.twitter.com/sRcYdp7F6N — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) April 24, 2021

Entre sus prioridades se encuentra hacer un uso eficiente de los recursos, “hay que hacer lo que los otros no han hecho, que se vea realmente el beneficio para todos los cajemenses”. En cuanto al tema de seguridad dijo que lo principal será hacer programas preventivos y crear más espacios públicos dignos para el esparcimiento de los jóvenes. Mencionó que se siente preparado para el "reto" que significa ser alcalde de Cajeme y destacó que no debe ser trabajo de una sola persona, sino en equipo entre él, su equipo y los ciudadanos.

Arranca campaña con los jóvenes.

Foto: Luis Solano/ Tribuna

Respecto a quienes no creen en él por su "mala imagen" dijo que quienes lo han dejado en mal son sus rivales, "ellos me quieren desprestigiar en todo lo que haga, siguen o a lo mejor al rato empiezan, yo ya le di vuelta a la página. Fueron cosas que no pasaron, que ellos inventaron, como yo les dije nunca he robado nada, bueno sí pero cuando estaba más chico me robé 10 pesos de frijoles y 5 de tortillas porque me estaba muriendo de hambre y la necesidad me guió a eso".