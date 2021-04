Agricultores del valle de Empalme y Guaymas no acceden a programa ‘Sembrando Vida’

Guaymas, Sonora.- El programa del Gobierno Federal ‘Sembrando Vida’, enfocado a los productores de granos, no ‘encaja’ en el valle de la región, al ser pocos los agricultores que puedan acceder por las reglas de operación.

Marco Antonio Flores Corral, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas del Valle de Guaymas y Empalme, expuso que la vocación del sector agrícola regional es de hortalizas y la uva, esto por el limitado acceso a agua.

El vital líquido es un recurso que se requiere en abundancia para la producción de cultivos como el maíz, trigo, frijol y garbanzo como sucede en el Valle del Yaqui".

Flores Corral manifestó que solo pequeños productores de la Presa ‘Punta de Agua’ con producción temporal de frijol y trigo podrían ser acreedores cuando se abra la ventanilla de ‘Sembrando Vida’.

Rosa Isela Trejo Navarro, delegada regional de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, dio a conocer que al momento no hay ningún beneficiario de dicho programa en la región, pues no se ha abierto la convocatoria ni el censo en esta zona del país y no se realizará hasta pasado el proceso electoral a culminar el 6 de junio.

Actualmente en el valle regional, cerca de 25 tráileres diarios salen de los campos agrícolas con hortalizas para la venta