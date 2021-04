"No tengo miedo": Abel Murrieta proyecto mejorar la seguridad en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Seguridad y mejoramiento de calles pidieron los vecinos de Urbi Villa al candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, en una reunión que tuvo con ellos el domingo por la mañana. Además Murrieta escuchó sus propuestas, respecto al tema de la delincuencia dijo no tener miedo y de llegar aseguró que pondrá orden.

Murrieta dijo que uno de sus principales planteamientos es acabar con la impunidad, “porque muchos dicen ‘para qué denuncio o para que le hablo a la Policía’, el centro de trabajo en seguridad será reducir a su mínima expresión los tiraderos porque eso es lo que genera la violencia, los muertos, los robos”.

Arrancamos una campaña con toda la energía y la voluntad de poner al servicio de los cajemenses un lugar seguro para vivir, tengo la experiencia y un gran equipo al servicio del municipio.



Por el apoyo, gracias uD83DuDE4CuD83CuDFFC #VaEnSerio #NoTengoMiedo, ya es tiempo de #PonerOrden@r_rbc pic.twitter.com/zCBl6k5chO — Abel Murrieta (@AbelMurrietaG) April 25, 2021

Considero que la prevención contra las drogas y la rehabilitación de adictos, es una de las principales soluciones, “no soy ajeno a lo que viven muchos en la actualidad, me duele lo que está pasando, lo que le sucedió recientemente al joven ciclista, no debió pasar”.

Piden mejoras

“Tenemos miedo de salir a las calles, de mandar a nuestros hijos a los mandados, no es posible que a los más grandes les damos la bendición por no saber qué esperar de la ciudad”, le expresaron los vecinos. Relataron también que ya no era posible estar pagando refacciones de los vehículos en los que se trasladan en la ciudad, por no contar con calles bien pavimentadas. Por eso, de ganar Abel Murrieta, prometió recuperar el rumbo de las cosas y hacer de Cajeme un lugar mejor.