Durazo, el más 'golpeado' en el Debate Sonora 2021: "Carece de seguridad y carácter"

Hermosillo, Sonora.- Este martes 27 de abril, se realiza el primer debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de Sonora.

Pocos minutos después de las 19:00 horas, dio inicio el foro en el que los seis aspirantes a ocupar el cargo de gobernador de la entidad expondrían las propuestas y soluciones que la sociedad aclama.

Sonora: Alfonso Durazo promete no distraerse con ataques durante debate entre candidatos

Durante el primer bloque en el que Alfonso Durazo, fue cuestionado acerca del tema de la salud y la falta de medicamentos, ante la crisis sanitaria derivada del coronavirus, el candidato por Morena agotó su tiempo de replica, debido a la serie de preguntas que lanzaron el resto de contendientes.

Sin embargo, tal parece que Durazo no logró concretar la idea y convencer con su respuesta, y se dedicó a argumentar que no podía responder cuestiones de índole

No me corresponde hablar por la federación" fue la respuesta de Durazo, quien además afirmó que los gobiernos estatales no lograron conseguir vacunas contra el Covid-19, debido a su "incapacidad".