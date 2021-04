Ricardo Bours triunfa en el Debate Sonora 2021: "Somos los mejores y lo demostramos"

Hermosillo, Sonora.- "Me duele Cajeme, Caborca, Guaymas, me duelen las vidas truncadas por una bala perdida, pero es momento de convertir el miedo en coraje para recuperar sonora, hasta donde tope", indicó en su cierre del primer debate, Ricardo Bours Castelo.

Pidió a los sonorenses no volver a confiar en quienes le han fallado, porque lo harán de nuevo y los llamó a recuperar el tiempo, se comprometió a estar siempre al frente para trabajar cada día de los seis años de su administración.

El candidato a gobernador de Sonora, participó en el primer debate del Instituto Estatal Electoral con los temas de salud, economía, empleo y desarrollo sustentable, educación y cultura y combate a la corrupción.

En el tema de salud indicó que en la actual administración se han gastado 30 mil millones de pesos, pero se han incrementado las carencias en medicamentos y atención.

Su compromiso será invertir en medicinas, llevar salud a los municipios de manera segura, equipar los hospitales y clínicas existentes y que para diciembre de 2021 ya sea posible que vuelvan a nacer niños en Sonoyta y en Naco, algo que no sucede desde hace más de un año.

En el tema de economía, empleo y desarrollo sustentable, ante el incremento de la deuda de seis mil millones de pesos más durante la actual administración; la falta de competitividad en la entidad para generar empleos y la decadencia de los sectores productivos como la pesca, ganadería, y agricultura, Ricardo Bours, señaló que peleará por los recursos que ha dejado de dar la Federación a Sonora.

También indicó que se estimulará la generación de empleos al reducir del impuesto sobre la nómina del dos por ciento al uno por ciento neto para que los inversionistas y los buenos empleos lleguen y se queden.

Invertir los dos primeros años de su gobierno en obras de infraestructura en los municipios, así como recuperar a los organismos operadores de agua para eficientar su medición y distribución.

En educación y cultura, señaló que los que más han sufrido son los niños y niñas, y se han sometido a estrés y aislamiento, por lo que se requerirá implementar un programa apoyo emocional.

Para que los jóvenes de educación superior encuentren empleo en lo que estudiaron, se vinculará a la secretaría de economía y educación.

En el combate a la corrupción indicó que toda acción de gobierno estará a la vista de las y los ciudadanos, así como que todos los colaboradores seguirán presentando y haciendo pública su 3 de 3 hasta 10 años después de dejar el cargo:

Yo sí voy a combatir la corrupción porque nunca he robado ni necesito hacerlo, no tengo precio y a mí nadie me va a corromper".