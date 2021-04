Cajeme: Infancias robadas; niños salen a la calle para ganarse unos pesos

Ciudad Obregón, Sonora.- Alex y Carlos, menores de 12 y 13 años, no se conocen pero tienen algo en común, ambos han sido arrastrados por la vida para salir de casa a trabajar en los cruceros. Y aunque este 30 de abril lo deberían de festejar con regalos y pastel no será así.

Carlos, de 13, se dedica a limpiar parabrisas en un cruce automovilístico, cuenta que en su caso él sale a trabajar, porque en su casa siempre está solo.

Limpio vidrios, hay gente que pide sin hacer nada, yo vengo porque aquí en la calle, tengo amigos con quien platicar, no me asusta estar en la calle, cuando se hace de noche mis ‘compas’ me acompañan a mi casa, a veces nos toca oír balazos o ver asaltos, pero en la colonia ya me conocen así que no hay problema”.

Alex por su parte sale a trabajar para conseguir algún dinero extra y comprarse una tarola. Pese a que apoya económicamente a su familia, a su mamá no le gusta que salga de casa a conseguir dinero, por los riesgos que existen, pero a Alex le gusta hacerlo.

El pequeño comentó que pese a tener solo 12 años, no le da miedo trabajar en las calles. “Siempre traigo una pequeña navaja, no para asaltar gente, soy buena persona, pero me hace sentir más seguro estando fuera de casa”.

Cuando termino de trabajar, me subo al camión y me esperan en la parada que está cerca de la casa, trabajo por gusto, me gusta mucho la música y estoy aprendiendo a tocar la tarola, estaba juntando dinero para comprarme una, pero un día mientras limpiaba vidrios un vagabundo me robó mi dinero”.

De acuerdo con cifras de la ‘Encuesta Nacional de Trabajo Infantil’ (ENTI) 2019", Sonora registra 4.7 por ciento de menores entre 5 a 17 años en actividades no permitidas por la ley, cifra que aunque se encuentra debajo de la media nacional, que es de 7.1, indica que el problema está presente en la región.

Alan Alejandro Chairez Castro, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Cajeme, informó que en los dos últimos meses se han contabilizado 6 denuncias por trabajo infantil, y la Procuraduría mantiene de 60 a 70 reportes mensuales en promedio de cualquier tipo de violación de sus derechos.