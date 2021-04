¡Precaución! Bomberos del Valle del Yaqui registra 4 incidentes con 7 muertos en canales de riego en solo 1 mes

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante los recientes accidentes que se han presentado en los canales de distribución de agua de la región, siendo el ultimo registrado el del pasado lunes donde una familia perdiera la vida, el cuerpo de Bomberos del Valle del Yaqui, alerta sobre los cuidados a tener.

Francisco García Tellechea, comandante de la corporación explicó que históricamente en el municipio se registran anualmente en promedio de 20 a 25 muertes por sumersión, cifra que debido a la pandemia se redujo en 2020, registrando 11 cuerpos recuperados sin vida, y durante este 2021, la cifra contabiliza 4 incidentes con 7 muertes.

Los factores mas comunes son el manejar bajo los efectos del alcohol, el uso del teléfono celular, la falta de precaución al volante, en estos lugares los caminos presentan mucho permanente o lodo, lo cual también es un factor”, explicó

Así mismo indicó que por lo anterior se pide a la ciudadanía que acate las recomendaciones de no circular por las orillas del canal si no tiene la necesidad, así como no meterse a las aguas de los canales por motivos recreativos, no manejar bajo la influencia del alcohol, y en caso de que se vaya a transitar por el bordo del canal, la indicación es bajar los vidrios y quitarse el cinturón de seguridad, redoblando la precaución y hacerlo a baja velocidad.