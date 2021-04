¡Urge solución! Colonia Valle Dorado en Ciudad Obregón vive entre aguas negras

Ciudad Obregón, Sonora.- Malos olores, riesgos a la salud, así como problemas de vialidad, es lo que diariamente viven los residentes de la calle Valle del Trigo, entre Valle Yoreme y Valle del Muni, debido a una ‘laguna’ de aguas negras, ocasionada por los drenajes colapsados en la colonia.

Cansados de una solución por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme, los vecinos optaron por cerrar la circulación a los vehículos con escombros.

José Genaro Martínez, residente de la colonia, explicó que esta problemática la padecen desde hace más de tres meses, y en reiteradas ocasiones se ha levantado reporte a Oomapas, quienes acudieron hace dos meses y quedó seco el lugar, pero desde hace 20 días, el problema volvió.

Es una peste todo el día, pero cuando pasan los carros es peor, por las mañanas que salgo a trabajar tengo que rodear para no pasar por ahí, porque no solo es el agua sucia, sino lo profundo que está el hoyo en la calle, lo que pedimos es que arreglen ese drenaje y que arreglen la calle, ya no pedimos que pavimenten, con que la rellenen con tierra estaría bien”, declaró.