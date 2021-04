David Figueroa, de Movimiento Ciudadano, confía en que Célida López no será reelegida en Hermosillo

David Figueroa busca que Célida López no sea reelegida. Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Para David Figueroa Ortega, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Hermosillo, el panorama está claro, la elección para el próximo líder del ayuntamiento de la 'Ciudad del Sol' se cerrará entre él y la morenista Celida López Cárdenas.

En entrevista para HOY, Figueroa comentó que su candidatura es la única capaz de arrebatarle la reelección a la alcaldesa con licencia y las encuestas no le roban el sueño, pues rememora que en 2006, con la desventaja en las preferencias pudo vencer en Agua Prieta a Vicente Terán Uribe, quien junto a su esposa ha gobernado cuatro veces en el municipio fronterizo.

No me achica y no me roba el sueño las encuestas porque sé como entrar al proceso electoral”, dice animado David Figueroa.

El exdiputado se dice animado por la inercia de Movimiento Ciudadano y destaca que no solamente Ricardo Bours, candidato a la gubernatura por su partido, ha repuntado en las encuestas pasando de tercero a segundo lugar en el último mes, sino que el crecimiento de su partido es a nivel nacional.

Movimiento Ciudadano va en un crecimiento muy significativo en el país y algo que me hace sentir positivo es que en el último proceso electoral, el 80 por ciento de las alcaldías cambiaron de partido político, es decir, hay una alternancia brutal”, comenta el candidato.

Sobre sus rivales

Figuera Ortega expresa respeto por sus principales competidores y su trayectoria, y expresa que “hay perfiles buenos, Celida, Toño y yo ya fuimos alcaldes y va a ser una elección muy competitiva y fuerte. Espero que termine ganando quien logre comunicar mejor su propósito”.

Sin embargo, para el abanderado de MC, Antonio Astizarán está fuera de la contienda, pues cree que el hecho de haber renunciado al PRI hablando mal del partido y que ahora haga alianza con ellos afecta negativamente a su imagen.

Sobre Celida, David considera que ha quedado a deber con el cambio prometido y ahora “Hermosillo no quiere reelección, los mismos de Morena no la quieren” y detalla que la candidata morenistas no se ha ganado la oportunidad de ampliar su cargo con acciones, pues la ciudad se encuentra abandonada por su administración.

Mi pelea va a estar con Celida por la estructura de Morena, creo que Toño se irá a tercero y un servidor peleará el número uno y espero que el tiempo me alcance para que Hermosillo sea la sorpresa”, pronostica.

Panorama de Hermosillo

Pese a que Figueroa es originario de Huachinera, recuerda que años atrás le gustaba visitar Hermosillo porque la veía como una ciudad ordenada y limpia. Sin embargo, considera que actualmente la situación ha cambiado por el descuido de quienes han gobernado a la capital estatal.

Veo que lamentablemente Hermosillo ha ido perdiendo brillo, se ha ido marchitando gradualmente. Es vergonzoso ver la ciudad y el abandono que vemos en ciertos sectores como los baches y la basura amontonada, todo un focos de contaminación. Hay un olvido de la autoridad en la atención de servicios básicos.

Figueroa dice que “las crisis siempre son grandes oportunidades para plantear una ruta a futuro” y su política se enfocará en regresarle el entusiasmo a los habitantes de Hermosillo.

La gente debe sentirse orgullosa y regresarles el orgullo de ser hermosillenses. El hermosillense no está entusiasmado con lo que está pasando y tenemos una gran área de oportunidad”, expresa y aclara que su cabildo estará compuesto por ciudadanos elegidos por los ciudadanos y no por favores políticos.

Su propósito es que los regidores tengan una conexión directa con los ciudadanos para recordarle por dónde debe trabajar su administración y no “una burbuja donde unos cuantos toman las decisiones”. Para ello, ha formado un grupo de habitantes de distintas colonias.

Las encuestas de ‘Hermosillo, Cómo Vamos’, dicen que el 98 por ciento de los hermosillenses no conocen a un solo regidor. Esto indica que el sistema de representatividad entre la autoridad más cercana y el ciudadano no existe y está roto y los ciudadanos no saben quién los representa. Representan los intereses de los partidos políticos”, comenta y afirma que su mecanismo pretende recuperar el tejido de la comunicación política entre el regidor y el ciudadano, algo que pasa en las democracias más importantes del mundo.

Economía

El candidato de Movimiento Ciudadano está informado sobre la situación del municipio que pretende gobernar y sabe que se encuentra entre los más endeudados del país, situación que compromete al presupuesto para obras.

Hermosillo tiene un presupuesto de 3 mil millones al año y una deuda a largo plazo próxima a mil 800 millones de pesos, es una deuda a largo plazo, pero si revisas la deuda a proveedores se va a dos mil 900 millones de pesos y es un problema serio porque el 93 por ciento de los recursos que vienen de la federación ya están comprometidos por la deuda y te queda un margen de maniobra muy estrecho, pero las crisis siempre son grandes oportunidades para plantear una ruta a futuro”, comenta animado el administrador de empresas.

Su primera propuesta para mejorar la situación económica de Hermosillo es aumentar la recaudación del predial, pues recuerda que esto solo representa el 24 por ciento de los ingresos del estado, 12 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de los municipios.

Estamos bajos, pero no le cobraría más a la gente, tendríamos que hacer un mecanismo para eficientar el cobro del predial e invitar a la gente a contribuir con su ciudad. Si le comentas a la gente que les cobrarás el predial, pero ellos pueden ver su pago reflejado en obras, la gente se va a comprometer con su ciudad, pero cuando lo tomas y lo echas en una licuadora y lo usas para pagar eventos, sueldos y otras cosas, la gente dice ‘no’”, explica.

Otra clave del gobierno de Figueroa es impulsar la creación de la Ley de Coordinación Fiscal en Sonora para que los municipios que ingresen más recursos y los ejerzan de forma transparente reciban estímulos económicos.

Impulsar ley de coordinación fiscal, no la tenemos en Sonora, para motivar al municipio que ingresa más recursos y los gasta de una manera más transparente, sea premiado, pero no lo hay. Necesitaremos el acompañamiento de los legisladores.

Aclara que el municipio tiene gastos innecesarios que deben ser recortados para reestructurar la deuda pública a largo plazo, pues el municipio ha perdido puntos en la clasificación crediticia y “eso nos cuesta 1.9 millones de pesos mensuales por haber manejado la deuda de una manera incorrecta”.

Una última será tocarle las puertas al gobernador Bours y decirle, ‘no hagas las obras tú, las obras que tengas planteadas dáselas a los municipios’ y eso se lo he escuchado al candidato, quien se compromete a no hacer obra en los primeros dos años y dárselo a los municipios”, agrega a sus propuestas.

Seguridad

David Figueroa describe a la inseguridad como el mayor problema que vive Hermosillo, pues es lo que le comentan en todas las colonias que ha recorrido. Destaca que este problema va más allá de los robos y asaltos y hay otro tipo de violencia que ha crecido considerablemente en la ciudad: la de género.

Cuando analizas la violencia con una visión de género te das cuenta que las mujeres jóvenes son más susceptibles para ser víctimas de desapariciones, feminicidios, etcétera. Es un problema muy severo. Si le sumas la desaparición de los programas federales que había para fortalecer a las policías locales, la cosa empeora en todos los sentidos”.

La clave para cambiar la situación está en la prevención, más que en la confrontación, analiza. Además detalla que es necesario dignificar la labor de los policías y sus condiciones laborales para tener elementos más comprometidos y orgullosos de su trabajo.

Desde Jorge Valencia Juillerat no se les ha hecho un aumento de sueldo a los policías de Hermosillo, son de los más mal pagados en el país y no tienen equipamiento. Hay que apoyar a los policías y a sus familias, a las pobres viudas no les entregan ni siquiera su pensión y tienen que tomar las calles y durar una semana en un plantón en la Rosales para que les paguen la pensión que es de ellos. Que el policía se sienta orgulloso de ser policía”, detalla.

Y es que Figueroa cree que el poco apoyo que reciben los elementos de seguridad desde las autoridades, “indirectamente los está empujando para que se vayan del otro lado. Hay que darles confianza, dignificar su trabajo y tener mano firme, por ahí va el camino”.

Agua

Otro tópico relevante es el del agua, el cual considera “un tema de desarrollo humano”. Figueroa aclara que aparte de la escasez del líquido, la administración de Celida López tiene una distribución con un déficit económico que provoca que la deuda con los proveedores se incrementa.

De traer una deuda de más o menos 600 millones de pesos ahorita Celida la lleva en más de 900 millones de pesos. Ahí tenemos otro tiro grande por hacer”, profundiza.

Comenta que la red de distribución de Hermosillo es ineficiente porque la infraestructura obsoleta y las tomas clandestinas hacen que se pierda el 48 por ciento del líquido producido, por lo que propone invertir a mediano plazo al acueducto independencia para garantizar el agua a los hermosillenses.

Si sigo el plan de trabajo actual, en tres años le estaría entregando al otro alcalde un organismo en quiebra'', explica Figueroa y agrega que fomentará la recaudación de agua de las lluvias y mejorará la infraestructura y la forma en la que se trata los residuos del líquido para aprovecharlos al máximo.