En Cajeme la crisis de indigencia es un problema que afecta directo al comercio

Ciudad Obregón, Sonora.- Viviendo en las calles, debajo de puentes, parques o plazas, con las mínimas condiciones de higiene y salubridad, la población de personas en situación de calle, representa un problema latente en el municipio que aporta a la descomposición del tejido social sobre todo quienes no aceptan ayuda y quienes presentan problemas de drogadicción.

Con la pandemia del coronavirus los indigentes en calle incrementaron, y aunque no hay números precisos del problema, distintos sectores sociales sí notaron este repunte, uno de ellos el sector comercio. Jesús Nares Félix, empresario, apuntó que se ha visto un incremento en el número sobre todo en los sectores comerciales, debido al tráfico de gente que se presenta en estos lugares.

Se debe de buscar la manera de poder reintegrarlos a sus familias, buscar alternativas ya que la gran mayoría presentan problemas mentales a causa de las drogas, las autoridades no los levantan porque no tienen a dónde llevarlos, mientras no cometan algún delito, lo cual genera un problema de imagen, incluso de higiene”, declaró.