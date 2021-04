Ciudad Obregón: Despluman al ‘gallo’ Mariscal, Morena le niega reelección

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión Nacional de Elecciones del CEN del partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) informó sobre la selección de candidaturas para presidencias municipales en Sonora, donde Carlos Javier Lamarque Cano (actual diputado federal con licencia) quedó como el candidato para contender por la Alcaldía de Cajeme, esto le niega automáticamente la reelección al actual presidente municipal Sergio Pablo Mariscal.

Apenas el pasado 2 de marzo, Mariscal, había afirmado que el designado sería él por los “puntos a favor que tiene gracias a su gestión”.

Pero no solo Mariscal quedó fuera, también José Carlos Galindo, exsecretario de Desarrollo Urbano y otras 18 personas que buscaban ser el candidato. El que hubiera tantos aspirantes para el puesto de elección popular causó riñas internas en el partido que señalaban que el partido impondría a Lamarque Cano como candidato y eso sería injusto para el resto.

En rueda de prensa, Lamarque Cano, afirmó desconocer las posiciones en las que quedaron los demás militantes de Morena que buscaban competir por la candidatura. Dijo además que en los siguientes días estará eligiendo a su equipo de trabajo.

Sobre sus contrincantes del mismo partido, Javier Lamarque, dijo que “se respetó en todo momento los estatutos de la convocatoria” y sobre las pasadas manifestaciones en contra de que fuera él el candidato a la Alcaldía, defendió:

Como candidata para síndica municipal quedó Josefina Leyva. Tras el anuncio del funcionario, militantes del partido en Ciudad Obregón manifestaron desconocerlo como candidato, pues explicaron que no se les ha notificado oficialmente al respecto.

Carlos Manuel Soto Hernández, militante de Morena, expresó a TRIBUNA su postura.

Yo soy parte del partido, soy militante y lo que digo lo hago a título personal. No hay tal candidatura o al menos no se nos ha notificado oficialmente. Lamarque Cano solo trata de impresionar a las personas y solo ha venido generando confusión. Nosotros estamos aferrados a que Morena no se convierta en el nuevo PRI”.