Adultos mayores hacen largas filas para vacunarse contra el Covid-19 en zonas rurales de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Adultos mayores nuevamente realizaron largas filas para recibir la vacuna contra el Covid-19 en Cajeme, una vez que arrancó el proceso de vacunación en las zonas rurales del municipio, provocando inconformidad y desesperación por parte de los presentes.

A pesar de que se apreció un poco más de orden en el proceso de vacunación COVID-19 en zonas rurales de Cajeme, en comparación con la actividad en el casco urbano del municipio, adultos mayores manifestaron inconformidad por la larga espera que hicieron para recibir el biológico.

A las 9:00 de la mañana de este 9 de abril arrancó la primer etapa de vacunación en las zonas rurales de Cajeme, actividad que tuvo lugar en 5 puntos diferentes; Pueblo Yaqui, Marte R Gómez, Esperanza, Cócorit y Quetchehueca.

Los presentes acusaron desorganización por parte de las autoridades, pues aseguraron que llegaron a tempranas horas y se les atendió tarde.

No veo porqué tanta espera, llegamos horas antes de que iniciara la vacunación y aún no nos pasan. Yo creo que es evidente que la desorganización no es en la fila de adultos mayores, sino adentro, donde están aplicando las vacunas. Son las autoridades las que no se ponen de acuerdo”, expresó Alejandro Jiménez, quien acudió a vacunarse en Cócorit.