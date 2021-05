Presidenta de Canaco en Cajeme celebra los resultados de 'El Mejor Fin'; incrementaron las ventas

Ciudad Obregón, Sonora.- Ivonne Llamas Asencio, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Cajeme, celebró los buenos resultados obtenidos durante el proyecto El Mejor Fin, donde se incrementaron las ventas locales en un 40 por ciento.

Llamas Asencio recordó que el proyecto abarcó del día 29 de abril al 9 de mayo de este año y logró exitosamente una derrama económica en el municipio.

Agregó también que durante este Día de las Madres, se espera un repunte en las ventas del comercio local y se espera que los más beneficiados sean los restaurantes, ya que son estos lugares a los que los cajemenses llevan a sus seres queridos año con año durante el 10 de mayo.

No olvidemos no bajar la guardia. Respetemos todos los protocolos de prevención para que no haya un incremento de contagios”, dijo.