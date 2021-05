VIDEO: "Cajeme necesita ser Independiente en todos los sentidos": Rodrigo Bours en entrevista con TRIBUNA

Ciudad Obregón, Sonora.- Rodrigo Bours Castelo está convencido de un Cajeme Independiente en todos los sentidos y no solo como un eslogan político. A menos de 30 días de que se realice la elección sabe que para mejorar es necesario que los cajemenses cambien de actitud y que la organización comunitaria puede resolver muchas de las problemáticas que aquejan a diario.

En entrevista con TRIBUNA dijo que es necesario comenzar a trabajar y dignificar a los cajemenses. También comparte se necesita liderazgo para no relegar a la sociedad así como se encuentran ahora las colonias muy abandonadas.

¿Cómo resume su campaña en una ciudad con tantas necesidades?

“Es una campaña de mucha actividad y muy divertida nos hemos entretenido mucho hemos tenido mucho contacto con la gente, es algo que me gusta y es algo que hago con gusto.

Yo acompaño a los regidores para que ellos conozcan. Ya lo he hecho anteriormente y la verdad es que abre los ojos a cualquier persona. Estamos invitando a empresarios a que caminen con nosotros para que vean cómo está la ciudad desde otra óptica desde lo que se vive en las colonias populares”.

¿Cuáles son esas realidades, las urgencias que pide la gente?

“La realidad es el abandono que se vive en las colonias la clase trabajadora que por mucho tiempo ha sido relegada, no escuchada por sus reclamos, y por otro lado lo que ves, es también lo que busca la gente que es esperanza. Esperanza y busca tener confianza en alguien, en algo que venga a resolver la problemática.

El depositario de la esperanza hace tres años fue el presidente Andrés Manuel, esta vez, yo creo que la gente ve en mi persona la imagen de un cambio y si quieren un cambio conmigo lo van a tener. Y los que no quieren ese cambio lo saben ¿y quiénes no quieren ese cambio? Pues en realidad aquellos que se benefician del desorden, aquellos que de alguna manera sacan provecho del tráfico de favores aquellos que están en el entramado de las corruptelas”.

Cajeme tiene muchas problemáticas como municipio, no va a ser fácil. Estamos hablando de que son problemas con el Oomapasc, problemas de seguridad, problemas incluso de finanzas básicas del Ayuntamiento ¿cuál serían las situaciones que más urgen?

“Lo más urgente que tenemos que hacer es lograr un cambio de actitud, y eso lo transmites no con un discurso vacío o hueco. Lo transmites, como lo hemos estado haciendo trabajando caminando acercándonos a la gente, esa es la manera como tú puedes ganarte la confianza de la gente. Otro reto más algo que vamos impulsar aún sin ser Gobierno es la organización comunitaria que puede resolver muchas de las problemáticas, a través de la organización de las colonias, generar nuevos liderazgos que tengan apoyo de los regidores y de un servidor.

Para poder brindar seguridad, la gente tiene que organizarse y en esa organización vas a ver muchos muy buenos resultados. La gente tiene el poder, pero muchas veces no sabe que lo tiene y hay que empoderarlos. El Cajeme Independiente es mucho más que un simple eslogan político, es independizar a los ciudadanos, que acabe con la dependencia de esa del sueño ‘guajiro’ de que el Gobierno va a venir a resolver mis circunstancias, no. Aquí la verdad de las cosas lo que necesitamos es ese cambio de la manera de actuar y de pensar de la gente”.

En seguridad ¿hasta dónde le corresponde al municipio enfrentar esta pandemia?

“Hasta el último punto y el último objetivo que debe ser brindar, proteger y cuidar a las familias cajemenses sobre todo a las más vulnerables. Necesitamos el patrullaje en las colonias populares, necesitamos acabar con que los policías en realidad son omisos en la protección de las colonias donde incluso ellos mismos viven donde sus familiares viven. La Policía está para proteger al pueblo, no a los políticos, no a unos cuantos, no a la zona norte, se requiere llevar a la Policía a las colonias populares”.

La región tiene un potencial económico que no ha sido del todo desarrollado ¿cuál sería el plan para fomentar nuevas inversiones?

“Ahorita tenemos dos circunstancias una positiva y una negativa. El altísimo precio que andan adquiriendo los granos básicos que es el trigo y maíz nos va a dar una cosecha, un ingreso realmente casi cercano al récord en ingresos a los agricultores y eso es algo muy positivo, además de que se ha venido dando una diversificación gradual de la actividad agrícola; el lado negativo es que si tú vas y ves la presa realmente hay un riesgo significativo que si no nos llueve y nos llueve pronto vamos a tener un riesgo de sequía que realmente pueda preocupar. Hay otras situaciones adversas como la salida de California Textil que daba empleo hasta cuatro mil o cinco mil empleados, ¿qué vamos a hacer? Pues tratar de que alguien más ocupe ese espacio de nave industrial”.

Hay una situación porque los servicios públicos están muy afectados tras esta administración.

“Hay cosas que se pueden resolver de manera rápida como el alumbrado público que sería algo que la gente lo pudiera notar rápidamente y hay cosas urgente pero de difícil solución como el drenaje sanitario, pero lo debemos de atender y analizarlo de una manera bien hecha. Las áreas técnicas del Oomapasc adolecen de una capacidad real porque los puestos han sido utilizados como premios”.