Ricardo Bours pide a los jóvenes el voto para Movimiento Ciudadano: "Estoy con ustedes"

Nogales, Sonora.- "¡Ricardo, amigo, los jóvenes contigo!", grita una entusiasmada asistencia nogalenses, para mostrar su apoyo a Ricardo Bours. "¡Gracias y yo con ustedes!", les responde el candidato a la gubernatura de Sonora.

En una reunión con jóvenes y sociedad civil en Nogales, Ricardo Bours presentó a la fórmula que busca representar a los ciudadanos de ciudad fronteriza en las próximas elecciones del 6 de junio.

Entre ellos, el candidato a la alcaldía, Demetrio Infantópulos, la candidata a diputada federal por el Distrito 02, María Elena Moreno, las candidatas a diputada local por el Distrito 04 y 05 local, Jackeline Chávez y Jessica Juvera, respectivamente.

Ricardo Bours hizo hincapié en el poder que tienen las y los ciudadanos de elegir a sus representantes, así como la tarea de exigirles si no cumplen.

Si Demetrio y su planilla no cumplen, pobre de ustedes que se queden callados porque se pierde la esencia ciudadana. La esencia ciudadana es esa que se despierta todos los días con coraje, porque no tienen los servicios públicos que merecemos, porque abrimos el agua de la llave y no sale, porque vemos que hay ejecutados en las calles. Si nos quedamos conformes con eso, no estamos avanzando como sociedad", puntualizó.