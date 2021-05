Asesinato de Abel Murrieta consterna a la familia LeBarón; era su abogado y gran amigo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 13 de mayo, fue privado de la vida el Lic. Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme por el partido Movimiento Ciudadano.

El municipio y el estado de Sonora se encuentran consternados ante la lamentable noticia, pues a plena luz del día y mientras se encontraba caminando por las calles de la ciudad, haciendo su campaña proselitista, el exProcurador de la Justicia del Estado, falleció de varios impactos de bala.

A pocos minutos de confirmar su deceso, diversas personalidades, entre ellos políticos y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, enviar un mensaje de consuelo a la familia.

Quien también se pronunció al respecto fue Adrián LeBarón, quien compartió un desconsolado mensaje por medio de su perfil de Twitter, lamentando el terrible suceso que acabara con la vida de quien fuera su abogado defensor tras el asesinato de varios miembros de su familia en Bavispe y con quien además llevaba una entrañable amistad.

Mataron a mi licenciado Abel Murrieta. El que tanto me ha ayudado a vincular a proceso a los asesinos de Rhonita y mi familia. 'Y ahora quien podrá defendernos'", twitteó LeBarón.

En una plática exclusiva parta Tribuna, Obregón Hoy y Valor, Adrián tuvo a bien hablar vía llamada telefónica, acerca del terrible suceso con el reportero Pedro Sánchez, a escasos minutos del atentado.

Ante la cuestión del periodista sobre qué tanto afectará la ausencia del abogado para la familia LeBarón, Adrián confirmó que sin lugar a dudas le hará mucha falta.

Sin el licenciado Abel Murrieta, siento que ya no voy a saber ni para donde voltear, es algo demasiado duro para mí y para mi familia. Afecta demasiado; hasta ahorita no hay nadie sentenciado por el asesinato de mi hija y ya, te puedo decir que no va a haber. Este ataque yo lo tomo muy personal".