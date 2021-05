VIDEO: "Yo voy en serio, y también voy sin miedo": Abel Murrieta en entrevista con TRIBUNA

Ciudad Obregón, Sonora.- Abel Murrieta no tiene miedo de entrarle al reto. Sabe que el municipio está en crisis en todos los sentidos, especialmente en seguridad, pero es un convencido de que al eliminar la corrupción y el nepotismo se pueden conseguir los recursos necesarios para sacar adelante a Cajeme. En entrevista con TRIBUNA el candidato de Movimiento Ciudadano hace una retrospectiva al dibujar un panorama de cómo está actualmente el municipio.

A días de la elección ¿Cómo resume la campaña?

“La verdad yo me siento bien, sin embargo, todo mundo te vamos a decir lo mismo. La simulación es parte del proceso electoral, no dejo de reconocer que la mayor parte de la gente está desconfiada, está incrédula. No tiene confianza en ningún proyecto propiamente; quien te diga que tiene la confianza de la mayoría de la gente para votar por él está diciendo una mentira, en este momento las personas que te dicen que no van a votar son la mayoría”.

Esa desconfianza se debe a lo que pasó en el 2018, la esperanza que había en un cambio.

“Lo que pasó en el 2018, lo que pasó en el 2015 y en el 2012 sobre todo en administraciones municipales tenemos ya varias administraciones donde señalan con un índice de fuego a las personas que participaron. Los señalan de corruptos, de ineficientes y prepotentes. Con la elección de 2015 la gobernadora nos prometió mucho aquí en Cajeme y nos ha quedado muy mal, a todo el estado”.

¿Cuál es la radiografía que tiene ahora?

“Yo soy de Obregón, toda mi vida me he desarrollado en Obregón, cuando estaba trabajando en el Gobierno del Estado todos los fines venía para acá. Y ahora que no estoy en el servicio público aquí estoy, aquí está mi familia, mis hijos, mis hermanos, todos y la radiografía es impresionantemente negativa. Antes el ‘changarrito’ de la esquina te despachaba por un mostrador, hoy todos tienen una reja, eso te habla de lo grave que está la situación en una colonia.

Y vemos con tristeza que la autoridad es muy indolente, por ejemplo cuando hablan de colaterales, yo de frente les digo son víctimas inocentes, no colaterales, la autoridad tiene miedo a decir que falló y que está muriendo gente inocente. También cuando dicen que estamos en el momento y lugar equivocado, no, los ciudadanos honestos y trabajadores, no tenemos porque estar en el momento y en el lugar equivocado. Las calles y plazas, los espacios públicos y restaurantes son de la gente trabajadora, no son de los delincuentes.

Vamos por la seguridad, Ricardo (Bours), lo ha dicho, él no tiene precio y menos con los delincuentes y yo en lo personal lo digo también, yo voy en serio, porque esto parece no solamente broma hay a veces que no sabes si es indolencia o si es falta de ganas. Yo voy en serio, y también voy sin miedo. Para poder hacer esto tienes que estar muy consciente a lo que vas”.

Para todo ello se necesita dinero, pero las finanzas del municipio no están en su mejor momento ¿cómo está la situación en ese sentido?

“Dices que no hay dinero porque no ves el origen de la falta de ese dinero, yo en lo personal ya he estado buscando el origen de esa falta de ese dinero. En Seguridad Pública te garantizo que al poner orden y hacer que las cosas se hagan con honestidad, sin multar más o aumentar una multa se van a tener dos o tres veces más ingresos que lo que actualmente tienen.

También los egresos del Ayuntamiento pueden ser reducidos a su mínima expresión, ahorita esas personas que llegan que no tienen ni la experiencia ni capacidad ya no digo académica o conocimientos financieros para tratar de hacer las cosas bien. Tenemos como ejemplo a Andrés Salas resultó con un puesto que se llamaba Dirección de Turismo, ¿y eso de dónde? Te da una idea con la facilidad que hacen y deshacen del presupuesto”.

Otro punto que está totalmente en decadencia y son los servicios públicos ¿Cuál es el análisis que se puede hacer?

“El Ayuntamiento tiene un presupuesto cerca de los mil 400 millones de pesos, el problema es la eficiencia y la honestidad con la que trabajes ese dinero. Cuando me tocó trabajar con Ricardo Bours el presupuesto de gasto corriente era un 70 por ciento y el gasto de inversión era 30 por ciento. Hoy con estas administraciones su gasto corriente se eleva hasta 94-95 por ciento. Dinero sí hay pero está mal administrado, en el caso de Oomapasc, fíjate que vengo de Cócorit y hasta la gente lo dice ‘es que hacen del organismo la caja chica’.

Pagamos por todo y no hay resultados, pero cuando el nepotismo con el objetivo de corrupción de ser la caja chica de ellos se da, nos tiene quebrado el organismo. Por ejemplo está de director técnico (Fructuoso), ‘El Tocho’ Méndez, no tengo nada en su contra, pero ¿qué sabía ‘El Tocho’ de una cuestión técnica de agua potable? Nada ¿Pero por qué estaba ahí? Precisamente porque era del grupo político de Javier Lamarque y luego está en la administración (Guillermo), Patiño (Fierro), cuñado de Lamarque y si te vas un poquito más Sergio Lamarque, regidor, hermano de Javier Lamarque. Plutarco Sánchez Patiño, hijastro de Lamarque estaba en el Instituto del Deporte y así en todas partes. El nepotismo nos hace mucho daño”.

Todo eso se refleja en el tema económico, afecta las inversiones.

“Fíjate que mucho, ya hay empresas internacionales y grupos de inversionistas nacionales y extranjeros que ya no están dispuestos a participar en la corrupción. Si van a un lugar donde hay que corromper para trabajar ya no lo aceptan. Me ha tocado ver comentarios que les dicen ‘si te mochas va a haber’ y responden ‘no pues nos vamos a otras partes’. Pocas personas, no digo que no, pero ¿cuántas personas van a invertir en la cuarta ciudad más peligrosa del mundo? O bien donde no hay disponibilidad del agua, si crees que hay chécate en las colonias. Primero tenemos que volver atractiva nuestra ciudad para la inversión”.