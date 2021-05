Cerca del 'día cero': Ante la falta de lluvias, el recurso más importante por agotarse

Ciudad Obregón, Sonora.- La falta de agua en Sonora y todo México es un problema serio, pues la escasez de lluvias es notable en las consecuencias que está causando dentro y fuera del sector primario, por lo cual los ciudadanos culpan a las grandes empresas y sobre todo a la agricultura del desabasto del vital líquido.

En México, la agricultura es el sector que más consume agua, de acuerdo con la Comisión Nacional de Agua (Conagua), en 2017 la actividad recibió 76 por ciento del volumen concesionado (66 799 hm3), principalmente para riego, aunque incluye también a las actividades pecuarias y acuícolas. La Conagua explica que el vital líquido que se concesiona a la agricultura en el país se destina a los distritos de riego, los cuales cubren el 18 por ciento del área total agrícola.

El organismo, señaló que debido a la sequía que se extiende en el territorio nacional, 58 de las 210 principales presas del país se encuentran al 20 por ciento de su almacenamiento; aseguró que el agua para consumo humano está garantizada, pero el sector agrícola es el que está padeciendo la escasez. “Poblaciones no (están en riesgo), eso es una cosa que hemos tenido mucho cuidado, hagan lo que hagan, jamás sacamos más agua de las presas si no tenemos el agua suficiente para el suministro de ciudades para consumo humano, esa agua siempre está reservada. Los que están sufriendo son los distritos de riego, pero en general, los distritos recibieron el 90 por ciento o más del agua, un distrito de riego no se le autorizó nada, el 004, porque ellos mismos dicen no vamos a sembrar este año”, comunicó.

En el estado de Sonora existen cuatro presas que en la actualidad se encuentran por debajo del 20 por ciento de su capacidad máxima las cuales son, Presa Cuauhtémoc Park (Tubutama), Ignacio R. Alatorre (Punta de Agua), El Molinito (Hermosillo), y Mocúzari (Valle del Mayo), de acuerdo al reporte del organismo federal.

Las entidades que se acercan al ‘día cero’ del agua son; Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Nuevo León, CDMX, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero.

Al respecto la ciudadanía de estos estados culpan a las grandes empresas acaparadoras de agua y a la actividad agrícola de “saquear el agua” y dejarlos sin el importante recurso hídrico para su consumo humano. “Sin duda es saqueo y el problema es que también es sequía”, lamenta Pablo Montaño, maestro en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por su parte, el sector agrícola es solo una víctima más de esta sequía y el Distrito de Riego del Río Yaqui ya se encuentra trabajando para hacer un buen uso del recurso hídrico en los cultivos al mismo tiempo que llama a la ciudadanía a sumarse al cuidado del agua. “Se suspendieron los cultivos de verano, no estamos en condiciones de darnos ese lujo, igual llamamos a los ciudadanos para que cuiden el agua, no es tiempo de desperdiciarla”, expresó Miguel Anzaldo Olea, presidente de la Sociedad de Usuarios. De igual manera, la ganadería sufre debido a la situación, donde en municipios como Guaymas, Navojoa y Cajeme, se acercan a la extinción de esta noble actividad.

Fuente: TRIBUNA