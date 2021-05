Hermosillo: Tras la llegada del Día del Maestro, docente de Unison trae una de sus pasiones al salón

Hermosillo, Sonora.- El 'Profe Covarrubias', como le llaman sus estudiantes, es reconocido dentro de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora por ser un maestro multidisciplinario y dinámico en sus clases.

Covarrubias desde su adolescencia ha tenido inclinación por la docencia y el periodismo, platicó que fue en el Cobach Villa de Seris donde conoció sus dotes como expositor y creador de noticias al formar en esta institución el primer periódico estudiantil.

Recordó que aunque sus papás no apoyaban su sueño de ser docente, viajó a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y a la par de ser estudiante trabajaba para El Archivo de la Nación, donde lo enviaban a dar clases a los Conalep.

En aquel tiempo se consideraba a un profesor como de segunda categoría, se hablaba de muy bajo sueldo, mi familia no me apoyó mucho para que estudiara la normal pero me salí con la mía, como se dice, de ser profesor, porque me dediqué a dar clases, siendo estudiante”, dijo.