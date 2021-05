Sale a la luz el último video que Abel Murrieta grabó antes de su homicidio: "Voy a poner orden"

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado jueves 13 de mayo se convirtió en uno de los más amargos para Ciudad Obregón, pues el candidato a la alcaldía del municipio, Abel Murrieta, fue asesinado a balazos en plena vía pública.

Tras este episodio violento, una nueva publicación apareció en las redes sociales de Murrieta Gutiérrez; en ella se explica que el aspirante a presidente municipal grabó un video de campaña solo un día antes de su fallecimiento.

Abel grabó este mensaje un día antes de que fuera cobardemente asesinado. La determinación de sus palabras muestra el tipo de ser humano que fue, el valor con que enfrentó la violencia y la entereza con que siempre dio la cara por Cajeme. Abel, gracias infinitas, descansa en paz", se lee.

En el clip se observa al abanderado de Movimiento Ciudadano recorrer diferentes puntos de Ciudad Obregón mientras habla de la violencia y la inseguridad en el municipio y da su firme postura para combatir estos males.

Cajeme va a dejar de tener miedo. Vamos a recuperar el tiempo perdido, va en serio contra la inseguridad y la impunidad, ya vasta que lo malandros sean los dueños de nuestras calles. Vasta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan nuestras familias."

"Soy un hombre de ley y voy a poner orden, a mí no me tiembla la mano, yo no tengo miedo, a mí nadie me va a corromper, va en serio", dice el candidato.

Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron.



Abel, gracias infinitas, descansa en paz.



Hasta el último minuto de su vida, Abel demostró que fue un hombre comprometido con los ciudadanos, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper "y por eso lo asesinaron".

Abel Murrieta fue herido de bala cerca de las 16:30 horas, sobre la calle California y Vicente Guerrero, de la colonia Cumuripa donde el aspirante a la presidencia municipal se encontraba realizando actos de campaña en este cruce.

Perdió la vida minutos de haber ingresado al área de urgencias del hospital San José debido a los impactos de bala que recibió en el cuello y tórax; hasta el momento no hay personas detenidas por este crimen.

Fuente: Staff