Ricardo Bours llega a un acuerdo de unidad con Ernesto 'El Borrego' Gándara; "no es declinación", señala

Ricardo Bours llega a un acuerdo de unidad con Ernesto 'El Borrego' Gándara; "no es declinación", advierte. Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El candidato a la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo, informó que ha llegado a un acuerdo por Sonora y es por ello que será un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto 'El Borrego' Gándara. El comunicado lo publicó en su cuenta de Twitter pero señaló que no es una declinación sino un acuerdo.

"Con este acuerdo sumamos, no restamos ni dividimos. Se suman los proyectos y propuestas de los dos candidatos sonorenses para tener lo mejor de las dos. Sumamos nuestra experiencia para asegurar un mejor porvenir para nuestro Estado", afirmó el candidato. Mencionó que era necesario que las propuestas se complementen y no se enfrenten. Aclaró que no es una declinación sino un acuerdo de unidad que ambos han convenido para Sonora.

Bours Castelo mencionó que hace un llamado a todos los sonorenses a sumar su adhesión a favor del candidato Ernesto Gándara para que el próximo 6 de junio el gobernador abandere un proyecto que sume a la pluralidad política de Sonora. "El momento de hacerlo es ahora y el llamado a la unidad es ahora porque Sonora no puede quedar en manos de intereses ajenos a las y los sonorenses".