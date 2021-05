Tianguistas bloquean calles de Hermosillo; piden apoyo a las autoridades

Hermosillo, Sonora.- El lunes al mediodía, un grupo de tianguistas mantuvo bloqueada la avenida Rosales en reclamo y bulevar Hidalgo, para exigir permisos y apoyos a las autoridades municipales.

Los manifestantes solicitaron apoyo económico, apoyos para despensas y permisos para poder instalarse y comercializar sus artículos en algunos tianguis de Hermosillo, como el de Las Minitas, el Cerro Colorado, Villas del Prado y La Choya.

Los inconformes y agremiados a la Central Unitaria de Vivienda, expusieron que durante la actual campaña electoral, las autoridades se han olvidado de atenderlos. “En los tianguis se cobra uso de suelo, se les pide cuotas, se les condiciona y amenaza y los tiangueros han quedado completamente desprotegidos”, advirtió Cesar del Pardo Escalante.

Dijo que sostendrían un encuentro con las autoridades municipales, para plantear sus demandas y advirtió del carácter político que se le ha dado a dicha problemática.

Vamos a tener una reunión con personal de Inspección y Vigilancia y esperemos que no vuelvan a ejercer el poder del ayuntamiento para querer tratar de dividir a los tiangueros”, puntualizó y pidió que no se vaya a dar una interlocución a modo, con intereses que no son propiamente de los tiangueros.