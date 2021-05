Guaymas: José Orlando, el joven profesional que siempre supo su vocación

Guaymas, Sonora.- Desde pequeño, José Orlando, supo que su vocación siempre sería la educación y la psicología, profesiones que combina en su trabajo y que le ha permitido estar en diferentes ciudades del estado, pues su hambre de crecer y abrirse camino le han dado grandes satisfacciones.

Es en el 2007 cuando José Orlando Huicoza llegó al Puerto para quedarse, ya que finalmente encontró en Guaymas un sitio donde ejercer sus dos pasiones que desde niño imaginó.

Yo soy hijo de maestros y desde pequeño siempre quise serlo también, pero antes de eso mi idea era ser doctor, pero fue hasta que entre a la prepa y tome una clase de laboratorio que me di cuenta que me da asco la sangre, principal motivo por el que no elegí esa carrera”, dijo.

Sin embargo, Orlando no desistió en estudiar algo en relación a la salud y fue que decidió entrar a estudia psicología a la par de la licenciatura en educación.

Tuve la oportunidad que mis padres me pagaran dos carreras, no me pregunten como lo hice, pero estudie dos carreras, psicología termine primero y dos años después educación, con la especialidad en telesecundaria”.

Asimismo relata, que entró a psicología para de alguna forma enlazar lo que él siempre quiso, trabajar en algo de la salud y ser maestro, por eso combinó las dos carreras.

De esto, que Orlando Huicoza tras concluir psicología se le dio la oportunidad de trabajar en la Granja para Menores Infractores (Cotumen) dando pláticas.

Posteriormente cuando todavía estaba en la Normal Superior me ofrecieron una plaza en Sahuaripa en el 2004 para ser el psicólogo de educación especial, por lo que acepté y fue que allá inicié mi trabajo en esta profesión”, agregó.

Al respecto, Huicoza señala que durante su estancia en aquella ciudad se llevó grandes experiencias, ya que él fue uno de los primeros en ocupar ese puesto como pionero.

En el ‘inter’ otros compañeros se regresaron porque Sahuaripa quedaba bien lejos, pero afortunadamente me dan la oportunidad de otro mejor trabajo en Hermosillo, pero como no me gustó la vida en la capital, mejor pedir de nuevo mi cambio a la sierra, donde ya me había acoplado más al ritmo de vida”.

Tiempo después, le ofrecieron una plaza en Guaymas donde laboró en el ‘Usaer’, pero al aspirar a más, decidió entrar como profesor en Telesecundaria, a la par que se le abrieron las puertas en materias de psicología.

Soy el encargado de la supervisión de los alumnos que llevan pacientes y todo lo que tenga que ver con la psicología clínica”.

En la actualidad Orlando se desenvuelve en ambos ámbitos, al combinar profesionalmente su amor y vocación por la psicología en una secundaria y universidad en el municipio porteño, a la par que lo combinar su trabajo dentro de su consultorio particular.

Fuente: TRIBUNA