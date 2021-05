Reportan despidos injustificados en Guaymas; Sara Valle cobra 'venganza' por no ganar candidatura

Guaymas, Sonora.- Funcionarios que laboraban en distintas dependencias y que ahora participan fuera de su horario de trabajo para los candidatos de Morena fueron cesados por la alcaldesa Sara Valle en revancha por no obtener la candidatura a la alcaldía de Guaymas para su reelección.

Cerca de 12 empleados, el director de Desarrollo Rural y la subdirectora de Obras Públicas, fueron ‘corridos’ esta semana por órdenes superiores, aunque Recursos Humanos argumenta que fue por reajuste.

Trinidad Enrique Arvizu Iturrios, exdirector de Desarrollo Rural que fue despedido de la administración municipal dijo “todo fue sorpresivo. Sara Valle buscó por todos lados ser candidata a la reelección y no quedó, la alcaldesa perdió piso, le faltó madurez política y se fue contra todos los morenistas que estábamos trabajando”.

Nos despidieron y al momento de pedir los motivos, no supieron justificarlo, solo que había sido orden de la alcaldesa por apoyar a los candidatos actuales de Morena, pero a ella se le olvida que también es de Morena” relató el exfuncionario municipal.

Arvizu Iturrios sostuvo que “el jurídico no me supo explicar el motivo y la razón del despido, nada más me dijo que tenía mi renuncia, extendida y dada, me ponían un cheque listo con una cantidad de dinero que no acepté”.

Me queda claro que al no tener un motivo de despido hacia los compañeros, son por cuestiones políticas y nos están despidiendo injustificadamente” reveló.

En relación a los recortes injustificados de trabajadores de la Comuna por motivos políticos, la alcaldesa Sara Valle Dessens manifestó que tal como se hace cada cambio de administración, se dan ajustes en las diferentes dependencias y servicios del Ayuntamiento.

En la etapa de preparación al proceso de entrega-recepción estos ajustes operativos son necesarios y normales, y no tienen relación con motivaciones políticas como se ha pretendido manejar, agregó.

Valle Dessens aseguró tener el compromiso hecho en campaña, de que los funcionarios que fueron invitados a trabajar en esta administración renunciarían voluntariamente al cargo para facilitar al gobierno entrante el inicio de su período sin cargas laborales, como las que se han venido acumulando por décadas, resultado de demandas laborales que ejercen presión sobre las finanzas del Municipio.

Los funcionarios que llegaron conmigo a trabajar en esta administración, por congruencia y lealtad al compromiso adquirido, ya iniciaron con la presentación de sus cartas de renuncia al cargo con efectos a partir del próximo 16 de septiembre, sin perjuicio de cumplir con el trámite legal de entrega recepción” expuso.

