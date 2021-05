Embarazo en niñas persiste en Cajeme; en 2020 se registraron 548 nacimientos en mujeres de 10 a 19 años

Ciudad Obregón, Sonora.- A sus 15 años Norma tuvo a su bebé. Su embarazo fue de alto riesgo. Ni su cuerpo, ni su mente estaban preparados. Su pareja tres años mayor que ella no se cuidó y obviamente no se hizo cargo del bebé. Aunque las cifras de embarazos en adolescentes indican una tendencia a la baja en Cajeme, el problema social persiste.

Norma Araujo es residente de la colonia Beltrones donde ha vivido toda su vida, después de su embarazo se mudó a tres casas de donde vivía con su mamá, papá y hermano. Dejó la secundaria y vive con su nueva pareja, quien trabaja en una maquila y es cuatro años mayor que ella.

En entrevista con TRIBUNA Norma contó que nunca se imaginó que podía quedar embarazada. En su casa sus padres nunca le hablaron del tema y en la escuela no recuerda si tocaron el tema con abundancia. “La verdad sé que hay mucha información sobre el tema, cuando me atendieron en el hospital me lo dijeron, y te hacen sentir mal contigo misma porque te hacen ver que te echaste a perder la vida”, contó.

“Ser mamá adolescente pues la verdad sí te cambia la vida. En mi caso mis padres se molestaron, pero luego se les pasó, y me dijeron que me apoyarán hasta que mi niña crezca un poco más para poder ir a conseguir trabajo en las fábricas”. Norma reconoce que sus aspiraciones son limitadas, cuando tenía 5 años quería ser maestra, pero ahora es un sueño que cree que no se podrá realizar.

Un problema que persiste

Los datos obtenidos por TRIBUNA vía transparencia con los folios 585621, 589621 y 589721 indican que la Secretaría de Salud registró en 2019 cinco mil 392 nacimientos en mujeres menores de edad (10 a 19 años) por total de unidades médicas en todo Sonora, en el caso del Hospital General de Ciudad Obregón registró mil 117.

En 2020 se registraron 940 casos atendidos en el Hospital General de Ciudad Obregón y cuatro mil 200 en todo Sonora; una disminución de 15.85 por ciento y 22.11 por ciento respectivamente. La Secretaría de Salud también registra los nacimientos al hablar de municipio de residencia. En 2019 Cajeme registró mil 012 y en 2020 fueron 548. Una diferencia de 45.85 por ciento.

Por otra parte, los datos de la Secretaría de Salud a nivel nacional obtenidos por TRIBUNA vía transparencia con el folio 0001200239921 indica que se registraron 567 nacimientos en Cajeme en 2019, y fue el Seguro Popular quien atendió 475 casos, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendió 87 de ellos, estas cifras registran la edad desde los 10 hasta los 17 años. Los embarazos atendidos por el Seguro Popular fueron: uno de 10 años; dos de 13 años; 20 de 14 años; 60 de 15 años; 162 de 16 años y 230 de 17 años. TRIBUNA solicitó también las cifras de 2020 pero la Federación no respondió la solicitud correctamente, ya que duplicó datos.

“Se culpa a las mujeres”

Si bien las cifras muestran una tendencia a la baja, la sexóloga, Cinthya Ochoa, consideró que es un tema del que poco se habla y que es tratado todavía como un tabú. “En las primarias y secundarias se habla el tema en una o dos clases, en realidad si consideramos que con decirles que se pongan condón o prohibirles tener sexo a los adolescentes ya abordamos el problema estamos equivocados”.

Mencionó que también tiene que abordarse el tema desde una perspectiva feminista que apoye a las mujeres y que cuando lleguen al doctor no sean tratadas como culpables. “Hay mucha violencia obstétrica que sí pasa y desde la primera consulta ya se está juzgando a la mujer, cuando muchos de esos embarazos son producto de violaciones o relaciones forzadas entre menores de 18 y jóvenes de 21 o 22 años”.

“Sus cuerpos no están preparados”

Yadhira Elizeth Montes Casillas, gineco-obstetra, adscrita al Hospital General Regional N°1, en el área de urología ginecológica, explicó que el embarazo en adolescentes implica un factor de riesgo importante, debido a que el cuerpo y constitución física no se encuentran aptos para el moldeamiento en la cabeza fetal al momento del parto.

“Una de las complicaciones es que exista una incompatibilidad para el nacimiento, llamado desproporción céfalo-pélvica, lo cual puede provocar complicaciones tanto para la mamá como para el bebé, quien puede tener complicaciones al nacimiento, por una prolongación en el segundo trabajo de parto”, detalló. Así mismo la especialista informó que no es recomendable que las adolescentes tengan un embarazo, ya que podría frustrar el futuro de su vida personal, tanto en el ámbito escolar como en su salud.

“La edad ideal para un embarazo es entre los 25 y 35 años, cuando la mujer está en plenitud de capacidad y desarrollo, tanto intelectual, físico y profesional. Por eso la importancia de enfocarse en los métodos de planificación sexual y salud sexual, ya que el inicio de la vida activa en nuestra sociedad, aquí en Obregón es desde los 13 años”, finalizó.

¿Cómo está el sur de Sonora en el tema?

Guaymas, Huatabampo y Bácum registraron más casos de nacimientos en mujeres menores de edad (10 a 19 años) por residencia; Guaymas contabilizó 269 en 2019 y 288 en 2020; Huatabampo registró 166 en 2019 y 178 en 2020 y Bácum sumó 15 nacimientos en 2019 y 46 en 2020. Mientras que Navojoa registró 342 casos en 2019 y 258 en 2020. Y Empalme contabilizó 129 nacimientos en 2019 y solo 97 en 2020.