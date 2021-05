Habitantes en Guaymas denuncian incremento de casas abandonadas; son nidos de delincuencia

Guaymas, Sonora.- Una ilusión que se va desgastando es la adquisición de una ‘vivienda’ de interés social de Infonavit para ciudadanos, quienes al tiempo de habitarla, presenta desperfectos principalmente ante su mala edificación y el poco espacio de construcción, aunado a las zonas en las que se encuentran debido al alto índice de inseguridad, lo que genera que estas queden deshabitadas.

De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Puerto existen 8 mil 372 particulares deshabitadas, siendo más del 50 por ciento viviendas de Infonavit que se encuentran principalmente en 15 fraccionamientos ubicados, principalmente al norte de la ciudad.

José Pacheco, residente del fraccionamiento ‘El Diamante’, expuso que las casas abandonadas se convierten en un riesgo de salud porque la mayoría son utilizadas como basureros clandestinos.

En la cuadra hay dos casas pegadas solas, y cuando dejan de pasar los carros recolectores de basura, los vecinos avientan las bolsas para dentro de las casas” relató.

Recordó que hace tres semanas fue necesaria la presencia de los Bomberos de Guaymas para sofocar un incendio de una de las viviendas, “alguien le prendió fuego, porque con el calor empezaba apestar por los desperdicios que tiraron, pero ahorita ya está igual con basura y la gente echa muebles viejos, ramas de árboles, llantas de todo. Y ocasiones hasta perros muertos que apestan”.

Angélica Ochoa, vecina del fraccionamiento ‘Valle del Mar’, mencionó que las casas que se encuentran sola representan un gran peligro, porque los vagos ahí se meten a drogarse y hacer otras cosas indebidas.

“Hace como tres meses a un malandro de aquí de la colonia, lo agarraron personas que llegaron en unas camionetas, lo metieron a una casa abandonada y ahí le metieron como seis balazos. En toda la colonia se escucharon las detonaciones, hasta que llego la Marina lo vieron tirado dentro de la vivienda” detalló.

Asimismo, “por las noches da miedo pasar por esas casas, porque también existe alumbrado público, vienen los del Ayuntamiento, prenden la lámpara, pero no dura ni dos semanas porque se roban el cableado los malandros” expuso.

Juan Jacinto Arreola, propietario de una vivienda del fraccionamiento ‘San Marino’ y que actualmente paga en Infonavit, pero no la habita al vivir con su suegra, expuso que primeramente la tenía rentada en 800 pesos al mes, pero los inquilinos les debían tres meses y se fueron sin pagarle.

Ahorita la tengo con el puro caparazón, en cuanto me la dejaron sola, rápidamente me robaron el tinaco, después todas las puertas y todas las piezas del baño y las ventanas me las dejaron ‘pelonas’, hasta el lavadero que estaba bien pesado se lo robaron” relató.

El también trabajador de Maquilas Tetakawi sostuvo que en el recibo semanal de pago, se le sigue descontando la vivienda que pagara a 30 años, “la verdad quisiera cancelar la compra, pero me dicen que ya no puedo, porque utilice mi crédito y la casa ya me la entregaron con todo y papeles”.

Carla del Carmen Baumea Mora, subdelegada regional de Infonavit, negó tener datos sobre las casas abandonadas en Guaymas.

De mala gana y teniendo a un guardia de seguridad privada a la oficina pública, la funcionaria federal, sin dar la cara, solo mandando decir con sus empleados que esos datos no pueden darse y que desconocen la cartera vencida que existe en la localidad.

Sin dar la atención debida a la prensa, la funcionaria con una sonrisa de arrogancia solo dijo que, “no tenía esos datos”, mientras caminaba con documentos en la mano y sin detenerse, escoltada por el guardia de seguridad privada mal humorado.

