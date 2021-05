Estudiante de 17 años da asesorías y pinta como terapia para afrontar la pandemia

Hermosillo, Sonora.- A pesar de los retos que se le presentaron por la pandemia del coronavirus, Sachenka Acevedo Camargo, estudiante del sexto semestre del Cobach Hermosillo 5, ha podido superarlos y mantener su excelente nivel académico.

La joven de 17 años contó que siempre ha tenido el gusto por aprender, y aunque en todas las materias es excelente, considera que las áreas de física, matemáticas y química son en las que más se destaca, lo que la llevó a dar asesorías a sus compañeros durante los dos primeros semestres de preparatoria.

Acevedo Camargo destacó que con el cierre de la escuela, sí se sintió un poco abrumada, al ser algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrada, sin embargo, poco a poco fue agarrando el hilo a las clases y pudo mantener su promedio arriba de 9.8.

Sachenka platicó que al disponer de tiempo libre entre clases, retomó su gusto por la pintura, pasatiempo que la mantuvo ocupada y además le sirvió de terapia para canalizar sus emociones.

Me gusta pintar, he pintado desde mantas hasta lienzos, me gusta mucho utilizar la técnica de óleo, pinturas acrílicas, de agua, me sirvió de terapia, me resultó muy entretenido, sacar mis emociones por la pintura”.