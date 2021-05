"Nos arrebataron su vida, pero los ideales no mueren": 'Lalo' Flores habla de la muerte de Abel Murrieta

Ciudad Obregón, Sonora.- El día de hoy Lalo Flores, candidato de Movimiento Ciudadano a la Diputación Federal por el Distrito 06 Cajeme se reunió con el Colectivo de Periodistas y Profesionistas en el “Foro Cajeme”.

En dicho ejercicio periodístico, participaron Sergio Alejandro Ibarra, Jorge Luis Cuen Quintero, Beatriz López y Alma Osuna. Dentro de los temas abordados se cuestionó a Lalo Flores sobre su postura respecto a los últimos sucesos en torno al proceso electoral en Sonora. Sin duda alguna el tema más sensible fue el fallecimiento del Lic. Abel Murrieta, candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme, al respecto Lalo Flores comentó.

Ha sido muy dolorosa la pérdida del amigo, porque quienes me conocen saben qué Abel era mi amigo”. En este sentido Lalo comentó que Abel era la mejor opción y una gran esperanza para Cajeme sobre todo ante la terrible ola de inseguridad que vivimos.

El candidato expresó: “Nos arrebataron la vida de Abel, pero los ideales no mueren” por lo que invitó a la ciudadanía a honrar la memoria de Murrieta votando por la continuidad de su proyecto, cuidando en todo momento el no lucrar políticamente con este trágico suceso y donde Lalo comentó “Exigiré siempre un total respeto a la familia de mi amigo, si alguien cruza esa línea seré el primero en atravesarme”.

Finalmente, respecto a la salida de Ricardo Bours del proyecto de MC rumbo a la gubernatura, Lalo Flores expresó “Respeto a Ricardo, respeto sus decisiones personales, y no opinaré más al respecto ya que desconozco los motivos o detalles de su decisión” y continuó “Lo que si le digo a la sociedad es que estoy firme, me he preparado y estoy listo para concretar el proyecto de MC en Cajeme y ser Diputado Federal”.

Fuente: TRIBUNA