Camiones urbanos en Guaymas deberán encender el aire, según la Delegación del Transporte

Guaymas, Sonora.- Como cada año, el encendido de aires acondicionados en el transporte urbano de Guaymas se encuentra en la mira de ciudadanos, quienes tienen que soportar las altas temperaturas dentro de las unidades, aunado a que cada periodo concesionarios pretenden realizar aumentos a sus tarifas.

Según un sondeo, un 50 por ciento de rutas urbanas en el Puerto laboran con refrigeración, la cual desde el pasado primero de mayo debieron encender los ‘aires’ por disposición oficial, siendo los camiones que acuden a las periferias de la ciudad quienes no tienen el servicio.

Rosana Domínguez, encargada de comunicación social de la Delegación General de Transporte, manifestó que desde la semana pasada mantiene comunicación con el encargado regional del Puerto, quien reportó que se iniciaron con los operativos para verificar que todas las unidades urbanas cuenten con el encendido de aires.

Del primero de mayo al 30 de septiembre de cada año, toda unidad debe contar con este servicio y la que no, se le realizan sus observaciones para que modifique los camiones, si no el concesionario será acreedor a una sanción o multa económica”.

En tanto, Aldo González, concesionario de Guaymas Norte, precisó que ellos como empresa ya encendieron la refrigeración de sus unidades, sin embargo hay algunas todavía no, pero en menor porcentaje.

Si acaso una o dos no lo han encendido al momento y es porque la unidad va al taller o tiene un descompostura, pero hay que tener en cuenta que las rutas suburbanas no están obligadas a prestar ese servicio, ya es a consideración de cada uno como empresa”.

Al respecto, Mario Landa González, gerente de camiones Guaymas-Empalme, reveló que en las próximas semanas van a realizar reuniones para verificar el tema de la refrigeración.

Nosotros no estamos obligados a prenderlo, pero sí lo hacemos es para dar un extra a nuestro servicio, donde mantenemos la tarifa de 16 pesos y no se pretende aumentar, sin embargo todavía no tenemos una fecha específica para que las unidades vayan con aire”.