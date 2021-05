"AMLO engaña a mucha gente de buena fe": Ernesto Munro arremete en contra del Gobierno de AMLO

Hermosillo, Sonora.- Las mentiras como un hábito del día a día, la impunidad, el descaro y la corrupción son las principales características detectadas por Ernesto Munro Palacio, dirigente en Sonora del Partido Acción Nacional, durante los dos años y medio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para TRIBUNA, Munro declaró que hay muchas mentiras dichas por el presidente a la población y citó un estudio de Signos Vitales donde la organización promedió 80 mentiras por conferencia matutina de López Obrador.

Hay personas que no se dan cuenta cómo se miente desde la presidencia de la Republica, cómo se engaña a mucha gente de buena fe que votó por el presidente. Tenemos a un presidente que es capaz de decir cosas que no son ciertas o que nunca va a realizar, pero la gente le cree y tiene esperanza de que se haga realidad”, dijo.

Entre las promesas sin cumplir del morenista señala a la disminución de la violencia, la cual actualmente percibe como algo incontenible, pues 2020 cerró como el año más sangriento en la historia del país al acumular 35 mil 484 homicidios doloso y denuncia como un acto de corrupción que alguien como Alfonso Durazo haya sido el responsable de la seguridad de los mexicanos.

Alfonso Durazo no tenía la capacidad ni el interés de hacer las cosas bien ni siquiera tenía la convicción para durar los seis años y nada más lo estaba usando como trampolín para venirse a ser candidato a gobernador. Eso también es corrupción y debería ser investigado por las autoridades mismas, las que auditan la función pública”, recrimina quien fuera secretario de Seguridad en Sonora hasta 2015.

Ernesto Munro detalla que la Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados y el estado ha quedado desamparado, pues “hemos visto los peores eventos como la masacre de los LeBaron y desafortunado asesinato del abogado de esa familia, el licenciado Abel Murrieta”.

El panista también menciona al combate a la corrupción e impunidad como otra promesa incumplida por el presidente y cuestiona por qué personajes detenidos en otros países como Emilio Lozoya y Salvador Cienfuegos no han recibido sentencia después de ser extraditados a México.

Otro punto destacado por Munro sobre impunidad en la Cuarta Transformación es el regreso de Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia a la vida política nacional, además de defender la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado por violencia sexual.

Si quisiera combatir la corrupción no se hubiera traído de Canadá con inmunidad y dándole la charola de senador a Napoleón Gómez Urrutia, por su puesto que no tiene ningún interés de combatir la corrupción. Luego Salgado Macedonio, libre y enojado porque no le dieron la candidatura. Además de que, días antes de asumir la presidencia pactó con Peña Nieto para liberar a Elba Esther Gordillo y ahora tiene su partido y tiene impunidad e inmunidad”, recrimina.

La falta de transparencia es otro asunto pendiente para Munro en la Cuarta Transformación. Rememora que durante la campaña de 2018 López Obrador criticó las adjudicaciones directas y hoy son algo común en su gobierno.

“Como candidato criticó las adjudicaciones directas y tenemos documentado el peor gobierno de la historia en esto. El 80 por ciento de las compras y adquisiciones se hacen de manera directa sin que haya de por medio una licitación y tampoco hay transparencia, por lo regular reservan toda la información cinco años, para cuando ya no estén en el gobierno” comenta el líder blanquiazul y ejemplifica que los legisladores de Morena bloquearon una iniciativa panista para que la información sobre el incidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México fuera abierta y analizada por un comité independiente.

En economía, Ernesto Munro compara la diferencia entre el crecimiento anual de entre cuatro y seis puntos porcentuales prometido por el tabasqueño y la caída del Producto Interno Bruto en sus primeros dos años de gobierno.



Además, la pandemia es otra mancha que arrastra el actual gobierno, de acuerdo a Munro Palacio, quien toma como una burla la actitud de AMLO y tardía la reacción del gobierno

ante la crisis sanitaria.

“Dijo que la pandemia nos caía como anillo al dedo, fueron palabras de él y esto nos ha costado ya 400 mil vidas;220 mil que reconoce el gobierno y 210 mil que dice la propia OMS, que no tienen causa de muerte y coinciden con las fechas de la pandemia. Seres humanos que no debieron haber perdido la vida porque era un sufrimiento y una muerte evitable con precaución, con prevención y habiendo estados listos para la pandemia y no nos preparamos como país” comenta.

El presidente estatal del PAN reclama que el actual gobierno no ha vacunado a todo el personal médico del sector privado a quienes “castiga porque no trabajan en el gobierno y eso no es delito y no debiera ser motivo para esa discriminación, como si no hubieran estudiado la misma carrera y no atendieran a pacientes con Covid-19”.

No hay cómo detenerlos, cómo confiar en ellos, no hay cómo comprenderlos. Son un fracaso, un desastre y se van a hacer muy largos estos tres años que faltan para que el presidente se vaya a ‘la chingada’”, concluye Munro Palacio.

Fuente: TRIBUNA