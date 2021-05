Crisis por el agua se agudiza en Sonora; vecinos de Cajeme denuncian que no dan soluciones

Cajeme, Sonora.- La crisis de agua que está azotando al país, se está agudizando en Sonora, especialmente en la zona periférica, donde vecinos de Cajeme denunciaron, que pese a hablar en varias ocasiones con las autoridades, estas no dan soluciones.

Un ejemplo es Claudia Berenice, una ama de casa, que cada día madruga para recolectar agua potable en baldes. En su colonia, la Esperanza Tiznado, a partir de las 8:00 horas, la presión de agua en los domicilios disminuye a solo unas gotas, y para poder tener el vital líquido, usado para la limpieza y comida de su hogar, debe de estar pendiente cuando haya presión.

El problema siempre ha existido, pero desde hace casi siete meses, se agravó. Antes de menos salía un 'hilo' de agua, ahora solo unas cuantas gotas, esto después de que vinieron trabajadores a colocar una tubería, y con eso ya nos comenzó a salir menos agua, por las noches se regulariza el servicio, hemos reportado, pero como tengo adeudo con Oomapas, pues no me reciben mi queja, y ¿cómo voy a pagar por un servicio que no está bien?", lamentó Claudia.

Las constantes inversiones que la administración de Sergio Pablo Mariscal ha hecho en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), de Cajeme de nada han servido para arreglar el problema. Incluso se prometió que con la inversión de 28.4 millones de pesos para la rehabilitación de la planta potabilizadora número cuatro se solucionaría, pero no fue así.

Dulce Hernández, vecina de la colonia Esperanza Tiznado, agregó que la falta de una buena presión en el suministro, ha dejado de tener plantas en su hogar:

Como no hay agua no puedo regar a diario mis plantas, lo hago cada tercer día, pero no es justo tener un mal servicio, cuando el recibo de cobro si llega a tiempo, y si bien no hacen cortes de agua, siempre estoy al corriente y como si la tuviera cortada", denuncia.

Debido a las condiciones que se presentan en temporada de calor, las enfermedades intestinales aumentan, por lo que la recomendación de las autoridades de salud, es no dejar de lavar alimentos y mantener limpias las superficies donde se elaboran, a lo que el ciudadano Rubén Carrillo, explicó que con la baja de presión y tomar el agua de baldes que juntan por las noches, se dificulta seguir estas recomendaciones.

El problema crece si se tienen pequeños en la casa, eso y sin sumarle que con el virus de Covid-19 presente, debemos de lavarnos las manos seguido, por eso hay veces que tengo que comprar garrafones de agua, aparte de lo que ya pago a Oomapas por un mal servicio", finalizó.

La falta de presión para la distribución de agua, no es la única queja de usuarios del Organismo Operador, sino también drenajes colapsados y fugas de agua. Humberto Silva, vecino de la colonia Presidentes, explicó que, pese a que su domicilio se encuentra anegado de aguas negras, lo que le importa es que se le brinde de manera adecuada el servicio de agua potable.

Hemos reportado, pero solo nos dan un folio y nos anotan en una lista de espera y claro que nunca vienen, o si vienen 'reparan', y a los tres días está igual, pero yo no pido que me arreglen las fugas, ocupo tener agua en la casa, y no esperar a medianoche para poder lavar o bañarme, y más ahora que se viene el calor fuerte", señaló.

Fuente: Staff