Tras cambio a semáforo verde, venta de accesorios contra Covid-19 va a la baja en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Después del último cambio epidemiológico debido a la actual pandemia, quienes se dedican a la venta de indumentaria en el municipio porteño para prevención de coronavirus refieren una baja considerable, situación que los mantiene en números rojos, principalmente a puestos ambulantes quienes se dedican exclusivamente a este giro.

Durante los primeros meses de pandemia, la comercialización de cubrebocas aumentó a más de un 100 por ciento, pero actualmente esta se mantiene en un 15 a 20.

Marisela Otero Piña, vendedora en Guaymas, manifestó que debido a la gran solicitud de cubrebocas expandió su negocio e instaló un puesto exclusivo, ya que hace un año era lo que más se vendía y las ganancias en general bajaron de su negocio principal por las restricciones sanitarias.

Asimismo, expuso que en algún momento de la pandemia trató de vender gel antibacterial, pero este no fue muy solicitado, siendo las farmacias quienes se encargaron de la comercialización exclusiva.

Al respecto, Bertha Cota, comerciante de cubrebocas, relató que lo que más se vende con los lavables y los que tienen dibujos animados, mismos que rondan entre los 30 a 40 pesos, según el diseño.

Ahorita ya se nota mucho que las personas no compran cubrebocas y pues está mal para ellos y obvio para nosotros, que somos los que los vendemos, pero sí es importante que no bajemos la guardia, y usarlo en todo momento para evitar contagios”.

Por su parte, Miguel Silva, comerciante, dijo que al inicio de pandemia fue un ‘boom’, donde muchos se aprovecharon y los revendían a costos más altos de lo normal.

Gracias a Dios yo no he dejado de vender, pero el desechable es el que ahora casi no se pide, lo que anda es el lavable”, dijo que no bajar la guardia.