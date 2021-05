No hay justicia para Abel Murrieta a dos semanas de su asesinato; su hija lamenta no haberse despedido

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos semanas han pasado ya desde aquella triste tarde para Cajeme, cuando al estar realizando actos de campaña rumbo a las elecciones del 6 de junio, el candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Abel Murrieta, fue asesinado con al menos 10 disparos.

Tras el cobarde crimen, la encargada de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras, viajó a Ciudad Obregón para estar en el funeral del fallecido candidato, y para comenzar las investigaciones que hasta hoy, 14 días después, no han dado ningún resultado, ni un avance.

Por otra parte, en redes sociales, Mónica, la hija de Abel Murrieta, sigue esperando justicia y expresó en los últimos días lo mucho que le pesó no haberse despedido como hubiera querido de su padre esa tarde del 13 de mayo.

Un día mi papá salió por la puerta de la entrada y nunca más volvió... él no quería separarse de mi ni de sus nietas pero no sabíamos lo que sucedería... no le di un abrazo ni un beso de adiós, solo le dije bye porque pensé que lo vería en la noche", señaló en redes sociales.