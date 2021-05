A 100 de terminar su mandato en Cajeme, estos son las cuentas pendientes de Mariscal

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace poco más de un mes que el alcalde Sergio Pablo Mariscal no asiste a eventos públicos, no participa en ninguna inauguración y mucho menos se entrevista con la prensa. A casi 100 días de terminar su trienio la ausencia del Gobierno es evidente. Es obligatorio recordar a aquel Sergio Pablo, seguro de sí mismo, que prometió en 100 días transformar a Cajeme y se quedó muy lejos de lograrlo.

El deshonroso título de la cuarta ciudad más peligrosa del mundo, las calles llenas de baches y los drenajes colapsados por doquier, son el diario recordatorio de que la actual administración no cumplió con sus promesas de campaña y menos con los ejes rectores.

Entrega una ciudad en carencia

En el tema de vialidades, donde dos de cada tres calles están intransitables, el regidor panista, Rafael Delgadillo Barbosa, explicó que Mariscal no logró lo prometido en campaña y en el plan municipal, “la inversión en obra pública ha ido a la baja, ya que de un 7 por ciento que se registraba, estamos en un 5 por ciento, reduciendo con eso el índice de bacheo por metros cuadrados”.

Otro de los puntos que no se cumplieron en esta administración fue el tema del alumbrado público, ya que, si bien sí se trabajó en dar mantenimiento, no se creció la infraestructura de lo que se recibió. La promesa de analizar y cancelar contratos otorgados a particulares, no se cumplió y al día de hoy estos proveedores continúan brindando sus servicios.

El ciudadano Fernando Martínez, reclamó que existen colonias completas en Cócorit, donde falta alumbrado público, “lo que se refiere a servicios, en las comisarías hemos sido olvidados, existen problemas de agua en algunas, en otras nos falta luz, Mariscal se comprometió a mejorar los servicios y reparar calles, cosa que al menos acá, no ha sido mejorado”.

Otro de los desaciertos referidos por los ciudadanos fue el tema de las paramunicipales, ya que, al inicio de la administración, si bien ya trabajaban algunas en números rojos, al día de hoy todas ellas presentan saldos negativos, en especial el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasc) quien debió atender los drenajes colapsados.

Hemos visto un incremento muy grande de drenajes colapsados y fugas de agua, ya ni mencionar la violencia en las colonias, ya hasta nos acostumbramos, pero la fuga de aguas negras, es un riesgo a la salud muy importante, todos los días, estamos respirando la peste y ahora con la llegada del calor imagínate, se viene la temporada de dengue, mi esposa ya enfermó el año pasado de chikungunya”, explicó Héctor Tapia, ciudadano.

Por su parte, Julio César Pablos Ruiz, presidente de Canacintra en Cajeme, opinó que esta gestión debe de dejar un mensaje importante a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la toma de decisiones dentro de la comunidad, ya que de no hacerlo la situación se seguirá repitiendo con los gobiernos por venir.

Si bien Sergio Pablo Mariscal, nos abrió las puertas para que como organismo participáramos en el plan de desarrollo urbano, la realidad es que en la ejecución no estuvimos presentes, fueron muy opacos en ese tema, pocas voces de la ciudadanía levantaron la voz, por lo que si no se les exige, los gobiernos seguirán en el mismo nivel de calidad y eficiencia que hemos tenido en las últimas tres gestiones municipales, donde claramente se ve un deterioro en la infraestructura de nuestra comunidad”, finalizó el empresario.

Fuente: Redacción Tribuna