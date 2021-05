Altas temperaturas llegan a la región de Guaymas y Empalme; piden extremar precauciones

Guaymas, Sonora.- Los últimos días, las altas temperaturas en la región han provocado estragos en la ciudadanía, los cuales se buscan prevenir a fin de evitar riesgos mayores, sobre todo para los más vulnerables a las ondas de calor como los adultos mayores y niños, por lo que las autoridades piden que se tomen medidas precautorias.

Es a partir del próximo 5 de junio que las temperaturas en la región se van a manifestar hasta por arriba de los 37 grados.

Vicente Verdugo Leyva, experto en meteorología y encargado del CNMX, explicó que ya se espera dicha onda de calor, la cual se ha dejado sentir en estos días, esto se debe a un ajuste en el inicio debido a un sistema frontal agonizando que ingresará este día.

"La esperamos más débil del 6 al 11 de junio, ya no tan fuerte como salió en los primeros modelos, también debido a un freno que tendrá con la llegada de las lluvias por la sierra después del 4 de junio.

De ahí que el meteorólogo añadió “desde el sábado y hasta el martes estaremos con calor ligero, apenas tocaremos los 32 grados todo muy tranquilo al calor, ya después del 5 de junio subirá hasta 37 grados”.

En cuanto a la llegada de los 40 días más calientes del año, precisó “la canícula inicia pasando el 20 de julio, pero nosotros en sonora no tenemos canícula, pues esta es para los Estados del Golfo de México, acá en Sonora la canícula no se maneja porque todo el verano manejamos valores extremos de temperaturas que no se manejan en aquellos estados, pero ellos le llaman canícula para nosotros es normal”.

En tanto, Silvia Montero, titular de Salud Municipal en el Puerto, exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones.

“Tenemos que cuidarnos de las altas temperaturas y no exponernos al calor, sobre todo a los adultos mayores o niños, quienes son los que más son propensas a deshidratarse.

Por lo que recomendó mantenerse hidratados con agua o electrolitos orales, evitar actividades al aire libre entre las 11:00 a 17:00 horas, usar ropa fresca, sombrillas o sombreros a fin de evitar golpes de calor, enfermedades diarreas, insolación y cuadros graves de deshidratación”.

Asimismo señaló que en próximos días se estarán habilitando dos de los albergues que se tienen a disposición para resguardar a las personas en situación de vulnerable o de calle.

Por otro lado, la enfermera del Seguro Social, Damara Galaviz, dijo que con las altas temperaturas se ha registrado un incremento en las enfermedades gastrointestinales debido a que con el calor algunos alimentos se descomponen y la mayoría de la gente no se percata de esto.

