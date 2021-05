Ricardo Bours convence en debate televisivo; "no tuvo la cara para venir", reclama a Durazo

Hermosillo, Sonora.- 5 de los 6 aspirantes a la gubernatura de Sonora participaron en el debate organizado por Televisa Sonora llamado ‘Encuentro 2021’. La candidata y los candidatos tocaron 4 puntos clave para los sonorenses: infraestructura, agenda de género, combate a la corrupción y seguridad pública.

Los participantes fueron Ricardo Bours por Movimiento Ciudadano (MC); Ernesto Gándara de la alianza 'Va por Sonora' (PRI, PAN y PRD); Rosario Robles de Fuerza por México; Carlos Zatarain del Partido Encuentro Social (PES) y Cuauhtémoc Galindo de Redes Sociales Progresistas (RSP). El gran ausente fue Alfonso Durazo por el partido de Morena, quien se limitará a debates "solo oficiales".

En la primera parte del debate los candidatos se limitaban a hacer respuestas concretas a las preguntas de los moderadores. Rosario Robles destacó que era necesario invertir en la infraestructura de todo lo relacionado a la salud. Por su parte, Ernesto Gándara comentó que lo principal será invertir en obras básicas como la reparación de calles y drenajes.

En cuanto al tema del combate a la corrupción Carlos Zatarain prometió, de ganar, iniciar una auditoría a todas las dependencias y hacer juicio político a la gobernadora. Mientras que Cuauhtémoc Galindo mencionó que la Fiscalía debe de tener autonomía para que ejecute su trabajo con total libertad. Ricardo Bours mencionó que la corrupción es el negocio más grande de México, “tenemos que acabar con ella, lo digo con seguridad: en mi vida nunca he sido señalado por un acto de corrupción”.

"Durazo no tuvo la cara para estar aquí"

Al tocar el tema de Seguridad Pública, Bours, reprochó a Alfonso Durazo el no asistir al debate: "A los criminales se les enfrenta con carácter, no como Durazo que tiene miedo hasta para venir a debatir", mencionó. Aseveró que es necesario entrarle al tema de frente. "No se puede aceptar el cargo de Seguridad Pública para andarse paseando por Sonora para promocionarse políticamente, eso también es un grado de incapacidad".

"Están dilapidando Sonora, el estado entero está en riesgo, los símbolos de Sonora: pesca, agricultura, ganadería y minería, están por desaparecer si no hacemos un frente común todos unidos como sonorenses para decir ya basta".- Ricardo Bours

Y por otro lado hay una alianza del PRIAN, los corruptos de antes protegen a los corruptos de ahora, y quedan los incapaces”, sentenció Bours. Para finalizar el candidato pidió el voto al mencionar que era necesario un cambio, "Morena falló, el PRI y el PAN te van a volver a fallar, sal a votar".