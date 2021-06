Navojoa: Condiciones precarias del transporte público obligan a usuarios a buscar otras opciones

Navojoa, Sonora.- El transporte urbano ha sido uno de los mayores problemas con el que convive diariamente el ciudadano, al mantenerse unidades en mal estado, y cumpliendo de manera ineficiente con las rutas diarias, situación que ha llevado a la desaprobación del servicio por parte de los usuarios.

En la ciudad, se cuenta con aproximadamente 47 unidades que brindan el servicio, sin embargo, algunos de ellos se encuentran en condiciones precarias, con cristales rotos, suciedad en su interior, basura acumulada, y fallas mecánicas, optando los usuarios por utilizar medios alternos de transporte.

En un sondeo realizado por Tribuna del Mayo, la mayoría de los navojoenses coincidieron que batallan todos los días con el uso del transporte público, por lo que en algunas ocasiones recurren a utilizar las diferentes plataformas digitales, ya que aseguran que es más cómodo pero un poco caro.

Alfonso Ramos Hurtado, vecino de la colonia Deportiva, detalló que de unos años atrás para la actualidad, el transporte urbano ha ido careciendo en el servicio.

Yo todos los días uso el autobús para trasladarme a mi trabajo, la verdad es que tardan mucho en pasar y no me queda más que pedir un carro, aunque a veces me tengo que ir a pie, porque no me alcanza para pagarlo y solo traigo lo del camión”, narró.